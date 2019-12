Montenegro: "Tenemos todo para construir la Mar del Plata que merecemos"

El intendente habla en el acto de asunción. Anticipó que el 1° de enero se vuelve a pagar la bonificación a los docentes municipales.

Guillermo Montenegro llegó puntual al recinto de sesiones del Concejo Deliberante para asumir como intendente de General Pueyrredon, luego de cuatro años de gestión de Carlos Arroyo. Recibió un efusivo aplauso y saludó uno por uno a todos los funcionarios y allegados que se acercaron a participar del acto. Durante su discurso anunció el regreso de la bonificación docente a partir del 1° de enero, un plan de bacheo y pavimentación, la recuperación de plazas y espacios públicos y una fuerte inversión en seguridad. "Tenemos todo para construir la Mar del Plata que nos merecemos", dijo.

También lanzó una crítica a la anterior gestión y remarcó que el municipio "no aguanta más capas geológicas". "Quiero ser claro: funcionario que ingresa bajo mi gestión, funcionario que se va cuando me vaya", agregó.

Apenas llegó al recinto, se sentó en primera fila junto a su esposa, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazeretti; el obispo Gabriel Mestre y el exintendente Daniel Katz.

#MardelPlata Así recibieron al nuevo intendente @gmontenegro_ok al llegar al recinto de @concejomdp para encabezar el acto de asunción. pic.twitter.com/I689IIEmaq — 0223 (@0223comar) December 10, 2019

A las 10.15 el flamante presidente del cuerpo legislativo, Ariel Martínez Bordaisco, dio inicio a la sesión pública especial con la entonación del Himno Nacional Argentino.

Tras las cuestiones protocolares, Montenegro subió al estrado principal del Concejo Deliberante, donde le tomaron juramento.

"Sí, juro", dijo con tono firme el flamante intendente, ante el aplauso de los presentes.

Primer discurso oficial

Montenegro se sentó en el sillón del presidente del HCD para dar su primer discurso como intendente de General Pueyrredon, en el que realizó un repaso de todos sus objetivos de gestión.

Anticipó que el objetivo de su discurso fue mencionar las prioridades del gobierno que comienza. “Mi compromiso como intendente es desarrollar las mejores propuestas, las cuales delineamos tras escuchar a los vecinos”, sostuvo.

Aclaró que para lograr esos objetivos puso en los cargos de gestión a las personas “más capaces”. “Las mejores ideas con las mejores personas”, dijo y remarcó que todos sus secretarios se formaron en universidades públicas nacionales.

“Son personas idóneas y honestas que van a trabajar más cerca de los vecinos y no tanto en sus despachos”, agregó.

En ese punto, el intendente de General Pueyrredon le apuntó al exintendente Carlos Arroyo, aunque sin mencionarlo. “La Municipalidad no aguanta más capas biológicas. Quiero ser claro: funcionario que ingresa bajo mi gestión, funcionario que se va cuando me vaya. No vamos a aumentar la planta municipal”, dijo.

Montenegro advirtió que la ciudad parte de una “situación compleja” para tratar de implementar los cambios que se busca. Y sostuvo que “la solución no depende de una persona o un puñado”. “Entre todos tenemos que empujar para sacar a Mar del Plata adelante. Estoy seguro que no hay adversidad que entre todos podamos superar”, explicó.

El nuevo jefe comunal también planteó su aspiración sobre el vínculo con Alberto Fernández y Axel Kicillof. “Construiremos una relación autónoma pero de cooperación con la provincia y la nación”, dijo.

A su vez, Montenegro explicó que una de las metas de su gestión sea convertir a Mar del Plata en un lugar “atractivo” para invertir en la ciudad. “Mi compromiso es acompañar desde nuestro gobierno a los sectores productivos. Las empresas marplatenses y los trabajadores son y serán mi prioridad”, dijo y prometió cambiar la lógica del Parque Industrial para “incentivar” las producciones.

“Vamos a trabajar para que todo aquel que quiera invertir pueda invertir y todo aquel que venga a trabajar, pueda trabajar”, agregó.

Otro de los temas que abordó es el de la seguridad, área a la que prometió inyectar con más recursos para lograr que los marplatenses se sientan seguros. “Desarrollaremos un plan estratégico antidelito y vamos a sumar tecnología y combatir los delitos complejos”, prometió Montenegro.

“Entre los vecinos y los delincuentes yo siempre elijo pararme al lado de los vecinos”, dijo, en una de las frases más aplaudidas por los presentes.

Montenegro prometió mejorar las plazas y los espacios públicos y llevar adelante un plan de bacheo y pavimentación. “Necesitamos acercar la salud a los marplatenses”, sostuvo.

En otro tramo de su gestión pidió “reivindicar” a los docentes municipales y al sistema educativo de Mar del Plata y anticipó que a partir del 1° de enero los docentes volverán a cobrar la bonificación que les retiró Carlos Arroyo.

“Tenemos todo para construir la Mar del Plata que nos merecemos. No va a ser de un día para el otro, pero vamos a lograrlo”, concluyó.