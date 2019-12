No hubo acuerdo y Montenegro ya tiene su primer acampe en el Municipio

Las organizaciones sociales no quedaron satisfachas con las propuestas que hizo Verónica Hourquebié, la Secretaria de Desarrollo Social. "No hay nada concreto", cuestionaron.

Finalmente, las organizaciones sociales decidieron montar un acampe frente a la Municipalidad este miércoles por la tarde después de no haber recibido con satisfacción las propuestas del Gobierno de Guillermo Montenegro a sus reclamos por asistencia alimentaria y trabajo.

Al salir del encuentro con la Secretaria de Desarrollo Social Verónica Hourquebié, Marcos Carboni, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), le confirmó a 0223 que los manifestantes permanecerán sobre la calle Hipólito Yrigoyen a la espera de tener una nueva reunión este viernes.

"Si no tenemos respuestas este viernes, el plan de lucha va a seguir. La verdad que no vemos otra alternativa para resolver esto", aseveró el dirigente, en el marco de los pedidos por entrega de alimentos para las "canastas navideñas" de las familias envueltas en situaciones de vulnerabilidad.

Según Carboni, Hourquebié hizo "promesas que no tienen ningún fundamento concreto". "Dicen que destrabarían mercadería de la Provincia pero hasta que no veamos las cosas nosotros no creemos en nada. Y con el tema del trabajo nos dijeron que no pueden resolverlo en lo inmediato", cuestionó.

Respecto de las canastas navideñas, la gestión de Montenegro pidió que se generen mesas de discusión para este lunes o martes pero las organizaciones señalaron que representa una "demora de mucho tiempo". "Ya estamos a diez días de las fiestas: la respuesta tiene que llegar este viernes", apuntó el referente del MTR.

A modo de negociación, los manifestantes del Polo Obrero, los Barrios Unidos en Lucha, el Movimiento Argentina Rebelde y la cooperativa Cub cedieron y levantaron el corte de tránsito sobre la Avenida Luro pero mantienen sin circulación el tráfico por Hipólito Yrigoyen.

La protesta tiene lugar a tan sólo unas horas de que juraran en las instalaciones del complejo de Villa Victoria los nueve funcionarios que forman parte del gabinete del nuevo intendente. De manera imprevista, el primer día de gestión del Gobierno de Montenegro volvió a traer la postal del conflicto a las puertas del Palacio Comunal.