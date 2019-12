Organizaciones sociales reclaman alimentos y amenazan con un acampe

A un día de asumir, Guillermo Montenegro ya enfrenta su primera protesta en la Municipalidad por la asistencia que se exige para las familias vulnerables en las fiestas de fin de año.

Distintas organizaciones sociales no decidieron esperar a que los nuevos funcionarios de Guillermo Montenegro se asentaran en sus oficinas y, a horas de la asunción formal en los cargos de Gobierno, ya tiene lugar la primera protesta en las puertas de la Municipalidad.

La movilización la encabezan múltiples sectores como el Movimieno Teresa Rodríguez (MTR), el Polo Obrero, los Barrios Unidos en Lucha, el Movimiento Argentina Rebelde y la cooperativa Cuba, en reclamo por los alimentos que se deben entregar para las familias vulnerables por las fiestas de fin año.

"Se desconoce la cantidad exacta de los alimentos comprados y por eso nos queremos juntar de inmediato. Sabemos que los funcionarios asumieron hoy pero no es problema nuestro: ellos tendrían que saber de antemano las compras que se hicieron y cuáles eran los problemas que había para solucionarlos ni bien ingresaban", afirmó a 0223 Marcos Carboni, del MTR.

El dirigente social adelantó que a las 15 está prevista una reunión con Verónica Hourquebié, la Secretaria de Desarrollo Social, para tratar de destrabar la situación. "Si no hay ninguna respuesta, va a haber acampe: no hay otra solución. Hay ocho días hábiles para resolver esto, no más", aseveró.

En el reclamo también se incorpora el pedido por la reglamentación y puesta en marcha de la Emergencia Alimentaria y la generación de "trabajo genuino y no precarizado" para las personas que forman parte de las cooperativas y organizaciones. "Ningún gobierno solucionó esto y con el Gobierno entrante lo queremos discutir ya; no queremos esperar el tiempo que a ellos les parezca", apuntó.