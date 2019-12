Suba de retenciones al campo: "No podemos ser los únicos que pagamos esta fiesta"

Tras el decreto de Alberto Fernández, desde la Sociedad Rural de Mar del Plata reclamaron un "reajuste general" de la economía. "El campo no da para más", insistieron.

La preocupación ya venía en alza: precios internacionales de comercialización bajos, alta presión impositiva y, en las últimas semanas, la adversidad siempre inoportuna de las condiciones climáticas. Y a todos estos reveses, se sumó este sábado la novedad no menor del decreto de Alberto Fernández que fijó un aumento en el importe de las retenciones.

"El campo no da para más", sostiene Esteban Area, el titular de la Sociedad Rural de Mar del Plata, al graficar la situación "compleja" que atraviesa a los productores agropecuarios y ganaderos en un cierre de año que muestra las primeras directrices económicas del nuevo Gobierno, con toda la expectativa e incertidumbre que se traduce cada movimiento oficial para distintos sectores.

A hora de publicarse en el Boletín Oficial el decreto del presidente, el máximo responsable de la entidad local analizó la medida y, en una primera instancia, reconoció que la actualización de los montos que se fijó no resulta "tan disparatada". "Esta suba es más por la pérdida de competitividad que sufrió el dólar en septiembre de 2018 con la devaluación. En ese momento, era un 10 por ciento de retención que sufrían los commodities en general y, entonces, hoy por hoy la fijaron en un 9 por ciento, en comparación", explicó.

En concreto, en el decreto 37, el Ejecutivo nacional dejó sin efecto el sistema actual de retenciones a los granos, que es de $4 por dólar exportado y desde ahora se pagará una tasa fija de 9%. En cuanto a la soja, mantuvo la base del 18%, pero sumado al 9% de todos los otros productos quedará con un gravamen por derecho de exportación del 27%.

Area, de todos modos, sostuvo que el aumento de la presión fiscal ocurre en una "situación compleja" para el sector y puntualizó su preocupación en el cierre de exportaciones que contempla la resolución. "Por un lado, el decreto busca que se generen entrada de divisas a través de exportaciones pero por otro te cierran los registros de exportaciones. Eso repercute directamente en la expectativa del productor de seguir en un crecimiento de su producción. Toda manipulación de los mercados se traduce en forma negativa porque los exportadores se retiran y el principal perjudicado es el productor agropecuario", afirmó.

En declaraciones a 0223, el titular de la Sociedad Rural local remarcó que el presente del campo se agrava por la adversidad de las condiciones climáticas: la falta de lluvias afectó la producción de trigo en distintas zonas y la cosecha llegó a disminuirse "en más de un 50 por ciento".

"Esta zona (NdeR: por General Pueyrredon y la región) era la excepción pero con estos últimos días sin lluvia la situación se está poniendo muy delicado el panorama. Porque no solo afecta a la cosecha de trigo, que estaba por arrancar, sino también todo lo que es cosecha gruesa de maíz, girasol y soja. Esto agrava más la situación: una cosa es la situación económica financiera y fiscal del productor pero peor aún es la situación climática, que también tiene directa repercusión en la ganadería", aseveró.

Frente a este escenario, el responsable de la entidad le reclamó a las nuevas autoridades gubernamentales que avancen con un "reajuste general" de la economía. "De otra manera no se va a encontrar la solución. El campo no da para más: el agravante del clima es terrible", insistió, y sentenció: "No queremos ser los que pagamos esta fiesta cuando no hay un ajuste de parte del sector político, del Estado en general, donde los gatos siguen siendo altísimos. El Estado no se puede financiar solamente con una mayor presión tributaria".

Ademas, Area tampoco ocultó la preocupación por el reciente procesamiento que se conoció de algunos dirigentes agrepecuarios que participaron de manifestaciones en San Padre, con corte de tránsito en la ruta 9, en medio de reclamos al Gobierno. "Después de 11 años siguen estos procesamientos cuando permanentemente en Capital y Mar del Plata se hacen cortes de calles o rutas y no hay ningún procesado. Eso es algo que preocupa y mucho a todo el gremialismo del sector agropecuario", concluyó.