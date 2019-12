Siete barrios en 90 días: cómo trabajará Montenegro la reparación de calles

Mariano Bowden, el flamante presidente del Emvial, adelantó a 0223 la planificación de trabajo que tiene proyectada el intendente para sus primeros tres meses en el Gobierno.

El intendente Guillermo Montenegro no quiere improvisar y por eso ya tiene planificado en detalle el esquema de trabajo que llevará adelante en sus primeros tres meses de Gobierno para atacar una de las problemáticas más sensibles: el deterioro de las calles de Mar del Plata.

A hora de ser confirmado en el cargo por el Concejo Deliberante, fue Mariano Bowden, el presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), quien le adelantó a 0223 la planificación que se diagramó junto al jefe comunal para el inicio de la nueva gestión. "Los primeros 90 días ya los tenemos programados: se va a trabajar en conjunto con las distintas delegaciones y la intención es poder trabajar integralmente en siete barrios de manera simultánea", detalló.

El flamante funcionario dijo que las primeras intervenciones están previstas en barrios como Juramento, Belgrano, Jorge Newbery, Los Pinares, Parque Camet, Fray Luis Beltran, La Herradura, Hipódromo y otros sectores incluidos en la jurisdicción corresponde a la delegación Norte. "A diferencia de lo que venía sucediendo, se va a colaborar con la delegación de lunes a viernes", garantizó.

Bowden aseguró que las "prioridades" del Emvial se coordinarán en conjunto con los vecinos y las entidades representativas de cada barrio de la ciudad. "En general, ya sabemos lo que se necesita. Ya hicimos un estuido y una proyección pero sólo nos falta establecer y coordinar las prioridades con los barrios", aclaró, y agregó: "Nosotros no queremos plantear ni imponer prioridades sino escuchar y tener la visión de los vecinos".

Con respecto a la situación de la maquinaria que dispone el ente para afrontar las reparaciones, lo cual ha sido blanco de críticas en los últimos años, el funcionario dijo que se tratará de "ser realistas y buscar la eficiencia necesaria para resolver los probelmas con lo que ya se tiene". "Nuestros equipos técnicos tienen mucha capacidad y se buscará resolver cada tema con la importancia que merece", insistió.

"Tenemos una responsabilidad muy grande. El Emvial afronta un desafío principal de acuerdo a lo que nos piden los vecinos. Yo inicio este proceso con orgullo por el planteo que me hace el intendente, y el hecho de que la designación haya sido aprobada por los concejales le da una importancia mayor. Esto me pone contento y me envalentona para trabajar por lo que viene", expresó.

Al puntualizar sobre el alumbrado público, Bowden anticipó que uno de los ejes será abordar el área a través de una "visión más comprometida" con el 147, la línea teléfonica que habilitó el Municipio para hacer reclamos por luminarias apagadas u otros inconvientes de similares características que surjan de manera diaria. "Queremos que los reclamos sean lo más certeros posibles. Vamos a trabajar más en la forma de tomar el reclamo para que haya un trabajo más eficiente", afirmó.