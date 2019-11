Las 12 promesas electorales de Montenegro: ¿Qué hará cómo intendente?

El traslado de sus oficinas al Centro de Monitoreo, la reducción del costo de la política y la reapertura de los polideportivos barriales, se destacan entre otros compromisos que garantizó en su campaña.

Ahora, con el sólido respaldo de las urnas, las promesas de campaña se convierten en compromisos a cumplir en la gestión desde el 10 de diciembre. Guillermo Montenegro lo sabe, como también sabe que tiene numerosos desafíos y problemáticas a resolver para tratar de revertir algunas de las falencias endémicas que arrastra Mar del Plata.

Una de ellas, está claro, tiene que ver con la situación del desempleo: los índices que ha difundido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) a lo largo de los últimos años no han corrido del centro de la escena del país a la ciudad y la han vuelto a posicionar como el distrito con mayor grado de desopacución.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de resolución que reiteró cada vez que tuvo la oportunidad el intendente Carlos Arroyo, en los últimos años también se ha consolidado un dolor de cabeza para muchos marplatenses: el deterioro de las calles, principalmente de distintos barrios de la periferia.

A ello, hay que sumar otros reclamos que se vinculan con áreas claves de Gobierno como el desarrollo de mayores políticas sociales, de seguridad y prevención del delito y de salud, a partir de la falta de infraestructura y recursos que se acusa para atender la demanda de Mar del Plata y Batán.

Ante las problemáticas que se plantean en los diversos frentes de gestión, 0223 hace un repaso de las principales propuestas que lanzó Montenegro en la campaña electoral que le permitió imponerse en los comicios del 27 de octubre ante Fernanda Raverta y que deberá poner en marcha desde el primer día de Gobierno.

1. Compre marplatense

El programa que anunció el referente de Juntos por el Cambio busca que en las licitaciones de obras públicas haya "beneficios" para las empresas marplatenses y se priorice también la compra de productos con raíz en la ciudad. “La medida está dirigida a fortalecer al sector productivo local y de ningún modo implica bajar estándares de calidad”, había indicado el jefe comunal electo.

Todos los procesos de contratación que llevan adelante los municipios bonaerenses están regulados por el Decreto Provincial Nº 267/80 y la iniciativa "Compre Marplatanse", desarrollada por los equipos técnicos de Montenegro, consiste en otorgar mayor ponderación a las ofertas presentadas por quienes empleen mano de obra local y tengan en el ámbito territorial de General Pueyrredon la sede de sus empresas.

Además busca que las pequeñas y medianas empresas locales, que muchas veces ven limitada la posibilidad de acceder a las licitaciones municipales, puedan hacerlo bajo un nuevo régimen administrativo, transparente, on-line, simple y en igualdad de condiciones, dándoles la oportunidad de hacer crecer sus actividades con los beneficios que ello conlleva en materia de mayor empleabilidad.

2. Devolución de la bonifación de a los docentes municipales

Se transformó en una de las grandes polémicas con las que tuvo que cargar Arroyo desde mediados de su Gobierno ante la fuerte pérdida de poder adquisitivo que acusaron los trabajadores por la quita del beneficio que percibían desde 1989 y que representaba una suma aproximada de cinco mil pesos en sus haberes.

“Es una decisión política que voy a tomar si llegamos al Municipio: el código 59 es un derecho adquirido y como tal, debe volver al bolsillo de los docentes”, había garantizado el dirigente, tras un encuentro con empleados del sistema educativo municipal que se materializó a pocos días de los comicios de octubre.

El actual diputado nacional abogó por la necesidad de "recomponer el vínculo y el respeto por quienes son educadores y que en el último tiempo ha sido erosionado". "Hay que revalorizar el sistema municipal que es un orgullo para todos los marplatenses”, ratificó.

3. Plan integral de asfalto y bacheo

Durante su campaña, el flamante intendente reconoció en distintas oportunidades que uno de los principales reclamos que aquejan a los marplatenses es el deterior de las calles y prometió brindar respuestas al respecto.

En abril, el líder de Juntos por el Cambio ya había adelantado que tenía una "idea para poder llevar asfalto y bacheo a todas las calles que lo requieran", al considerar que este tipo de medidas también permite optimizar la seguridad de General Pueyrredon.

"Cuando asumí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el estado de las calles era igual que acá, y se pudo mejorar. Se puede hacer, pero es necesario una planificación seria, integral y transparente, que en cuatro años asfalte toda la ciudad", sostuvo el legislador.

4. Culminación de los Polideportivos Barriales

En marzo de 2018, Arroyo había confesado que encabezaba gestiones "desesperadas" para solicitar fondos a Nación y Provincia que permitan poner punto final a los espacios deportivos que se crearon durante el Gobierno de Gustavo Pulti en los barrios Centenario y Camet. Sin embargo, las gestiones no terminaron en ningún puerto.

Montenegro prometió tener un final distinto en su futura administración. En un cuestionario que respondió a 0223 a días de las elecciones que sellaron su triunfo, expresó: "Los polideportivos se tienen que finalizar. Lo dije en varias oportunidades y así será porque tienen un beneficio directo sobre los vecinos que creo que tienen que poder acceder de manera gratuita".

El contrato inicial que había acordado el Municipio con la empresa ejecutora preveía realizar cinco polideportivos: los de Colinas de Peralta Ramos, Las Heras y Libertad, que ya están concluidos, y los de los barrios Centenario y Camet, cuyo avance se paralizó por falta de pagos.

5. Escuela de gendarmes en Chapadmalal

Es la única promesa que ya tuvo un primer avance concreto de gestiónes después de que a fines de septiembre el Gobierno nacional cediera a la Gendarmería los hoteles 7 y 8 del complejo turístico que se encuentra a poco más de 30 kilómetros de Mar del Plata.

Montenegro había revelado la iniciativa en agosto, en un acto que encabezó en el Club Quilmes de cara a las Paso, pero recién cobró revuelo con la entrega de los edificios que formalizó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullirch.

La materialización del proyecto, de todos modos, parecería no depender únicamente de Montenegro: ya hubo distintas presentaciones que buscan frenar su avance y el hecho de que Nación y Provincia tengan un color político distinto desde el 10 de diciembre también podría frustar definitivamente la puesta en marcha de la escuela para formar nuevos agentes de la fuerza.

6. Mudanza de sus oficinas al Centro de Monitoreo

Fue otra de las promesas que reiteró Montenegro desde el comienzo de la campaña cada vez que se lo consultó por el abordaje de la inseguridad que atraviesa a Mar del Plata. "Con este tema, no se puede improvisar", consideró.

El flamante jefe comunal había dicho que su despacho funcionaría en la sede del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), de Juan B. Justo al 6300, al entender que así podría "supervisar de la mejor forma la coordinación de todas las áreas" del Municipio.

"El problema de la seguridad es histórico en Mar del Plata y también es complejo e implica muchas aristas que deben ser tenidas en cuenta al momento de gestionar", argumentó.

7. El Hospital Municipal y el Centro de Salud para Batán

Son otras de las dos ambiciosas obras que prometió llevar adelante Guillermo Montenegro en su Gobierno cuando cerró la campaña de las Paso en el club Quilmes. "Esto no es una promesa: si no lo hacemos, nos tiene que dar vergüenza", manifestó, en el microestadio.

En ese entonces, el referente de Juntos por el Cambio no evitaba las críticas a Gustavo Pulti, al puntualizar sobre la realización del Hospital Municipal, que también fue anunciado por Arroyo pero nunca se construyó: "Hubo gente que estuvo y que no lo hizo y que ahora dice que lo va a hacer. Hay que dejar de decir y empezar a hacer".

"Mar del Plata tiene dos hospitales provinciales e interzonales. se ha mejorado guardia y se incorporó el Same pero es clave un Centro de Salud en Batan. No resiste la salita sola y no puede ser que tengan que tomarse un colectivo para sacar un turno; es un trastorno para el vecino y colapsa al hospital", razonó, respecto de la atención de salud de los batanenses.

8. Circunvalación

Montengro reconoció que el emblemático proyecto es una "deuda pendiente" para Mar del Plata pero se mostró confiado de poder "saldarla" en el transcurso de sus cuatro años de su gestión, después de encabezar diferentes encuentros con autoridades nacionales y provinciales en busca de financiamiento.

“La circunvalación está mencionada en el informe Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Plan Estratégico y en el Plan Maestro del Transporte y el Tránsito”, recordó el legislador marplatense.

Se trata de un camino, que conectará las rutas 2, 226 y 88, que tiene como objetivo descomprimir el transporte de carga de la avenida Champagnat, logrando mejorar la transitabilidad de la ciudad, repotenciar el ejido urbano de zona oeste y obtener una mayor conectividad en un trazado imaginario que separa la ciudad por la reconocida arteria con rotondas.

9. Reducción del costo de la "planta política"

Entre las propuestas que presentó en agosto en el acto de cierre de campaña de Quilmes, el intendente electo garantizó que reducirá el gasto que implica la cantidad de funcionarios que integran el gabinete del Ejecutivo y de los asesores que tiene el Concejo Deliberante.

“Hay que reducir el costo de la política, es decir, reducir la planta política. No puede ser que un concejal tenga 14 asesores. Eso no responde a otra cosa que a la devolución de favores y compromisos", había señalado el dirigente.

La polémica se instaló fuertemente durante la gestión de Arroyo. En los últimos meses, hubo diferentes problemas para afrontar el pago de haberes de los 300 asesores que se reparten los diferentes bloques políticos que forman parte del cuerpo legislativo. La situación llegó a motivar la salida de Hernán Mourelle de la Secretaría de Hacienda.

10. Creación de la Oficina Municipal de Anticorrupción

El próximo jefe comunal planteó la propuesta después de un encuentro que mantuvo a mediados de julio en la ciudad con la diputada nacional del oficialismo Graciela Ocaña.

Hemos analizado las herramientas que se pueden generar desde la municipalidad, con una oficina de lucha contra la corrupción, en base a un planteo muy bueno que ella hizo en Capital Federal y eso se puede replicar acá”, había asegurado.

La legisladora, por su parte, había comentado que la creación de un espacio de estas características dentro del Municipio permitiría "bajar los costos y eso hace una mejor administración": "No es un tema ético ni moral, el tema de la corrupción es un problema económico”.

11. Intensificar los controles de tránsito a través de la policía

Durante la campaña, el intendente electo tampocó ocultó su preocupación por el escenario de siniestralidad que tiene Mar del Plata y consideró que deben implementarse "controles estrictos" en distintos puntos estratégicos.

"Hay que cambiar una cultura y ser muy exigente con los controles. En Ciudad de Buenos Aires hicimos cursos con el campeón argentino de motocross en donde regalamos cascos. El mensaje era claro, si no hay cascos, hay sanción”, puntualizó, con respecto a los motociclistas.

En este aspecto, Montenegro también se mostró a favor de que los efectivos de las fuerzas de seguridad colaboren con los operativos que realizan los inspectores municipales y también se encarguen de labrar multas. "Ellos tienen que cumplir un rol central", sostuvo.

12. Aggiornar las cámaras del Centro de Monitoreo

Ante la seguidilla de asesinatos que acontecieron en Mar del Plata en el último tiempo, Montenegro dijo que inició gestiones con el Ministerio de Seguridad para mejorar la calidad de las cámaras del espacio que funciona sobre Juan B. Justo al 6300.

"Se está conversando con Patricia Bullrich sobre la coordinación de las fuerzas de seguridad y la capacidad del COM para avanzar con mejores identificacióones de rostros y chapa patente en los vehículos", había adelantado el dirigente a mediados de septiembre.

El exministro de Justicia y Seguridad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) hizo alusión al tema, después que familiares de las víctimas expresaran su malestar por la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos delictivos.