El Soip le reclamó al municipio la entrega de 9500 canastas navideñas

Representantes del gremio de fileteros reclamaron al intendente Montenegro la entrega de alimentos para trabajadores registrados y no registrados. Desde la Comuna podrían cumplir pero en una cifra mucho menor.

Un grupo de trabajadores del Soip realizaron una protesta en el interior del palacio municipal para reclamar por la entrega de bolsones de alimentos para unos 9500 trabajadores del puerto marplatense.

Luego de reunirse con el intendente Guillermo Montenegro, la secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), Cristina Ledesma, explicó los motivos del reclamo, sustentado la crisis del puerto y en ese marco, adelantó que en los próximos días se reunirán con el flamante subsecretario de pesca de la nación, Carlos Liberman.

“Pedimos la entrega de bolsones de mercadería porque no hemos enterado que se han repartido a distintas organizaciones y no a los trabajadores del puerto de Mar del Plata, que desde hace años estamos atravesando la falta de trabajo. Queremos a días de las fiestas, un bolsón de mercadería con productos frescos y productos navideños”, expresó la histórica dirigente.

En ese contexto, Ledesma precisó que desde el Municipio se comprometieron a la entrega de bolsones de alimentos “que va a alcanzar a algunas familias pero no a todas”, cuestión que estiman, “podría alcanzar a unas 1200 bolsas contra 9500 que pedimos, entre trabajadores registrados y no registrados. Estamos esperando la respuesta del Intendente”, confió.

Por otra parte, Ledesma durante la reunión, le pidió al nuevo intendente “a que se involucre a ayudarnos y lograr a que haya más trabajo” y adelantó que de no reactivarse el trabajo en tierra, “en febrero no quedará otra alternativa que salir a las calle porque no se aguanta más esta situación”.