Después de 3 días sin respuestas, fileteros levantaron la toma en el Ministerio de Trabajo

Desde el gremio reconocieron que decidieron no continuar con la protesta ante la falta de avances en las negociaciones. "La gente se cansó", resumieron.

Después de tres días, el grupo de fileteros nucleados en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) que mantenía una toma en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires le puso fin a la medida de fuerza.

Así lo confirmó a 0223 Alfonso Echeverría, secretario adjunto del Soip. "No hubo ninguna respuesta. Levantamos la toma porque la gente se cansó", aseguró sobre la protesta por la que un grupo de fileteros reclamaba el pago de un subsidio de cinco mil pesos para 4800 trabajadores que, según informaron desde el gremio, habían acordado con la cartera bonaerense de Trabajo para quienes no se encuentran registrados.

En este contexto, Echeverría destacó los esfuerzos del delegado Leonardo Cabrera, pese a que sus gestiones no tuvieron los resultados esperados. "Tiene buena predisposición, pero no lo atendió nadie. Lo dejaron solo. No tuvo una sola respuesta", sostuvo.

De esta manera, la toma que encabezaban desde el martes en el edificio ubicado en las inmediaciones de Avenida Luro y España quedó desactivada alrededor de las 2 de la tarde. Ante el inminente cambio de autoridades de Gobierno, Echeverría aseguró que harán lo posible para que se cumpla lo acordado.

"Hubo un compromiso que queremos que se cumpla. Si este Gobierno no nos atendió, nos tendrá que escuchar el que entra. Vamos a seguir tratando de gestionar. Hablaremos con el próximo delegado", garantizó.

Para finalizar, el dirigente del Soip, mostró su preocupación por la fiebre del langostino que deja sin fuentes de trabajo a miles de fileteros ante la abrupta salida de barcos hacia las localidades del sur. "Se siguen llevando el langostino y el puerto local queda colgado", cerró.