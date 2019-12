Roberto Moldavsky: "El humor tiene que apoyar las modificaciones socioculturales"

Horas antes del estreno de "Reperfilado", Roberto Moldavsky hace un alto en el ensayo general y habla con 0223 sobre su nuevo espectáculo, sus comienzos y el rol del humor en la sociedad.

“Me agarrás en el teatro justo. Estamos con los últimos preparativos, viste”. Es que este viernes a las 21 debuta con “Reperfilado”, que se presentará a partir de este viernes de jueves a domingo (con una función especial el lunes 6 de enero) en el Teatro Mar del Plata.

Llena teatros y gana premios. Habla de cualquier tema y se gana la risa del público.

De comerciante en el barrio de Once a humorista convocante, horas antes del estreno, Roberto Moldavsky hace un alto en el ensayo general y habla con 0223. sobre su nuevo espectáculo, sus comienzos y el rol del humor en la sociedad.

- ¿Cómo te preparás para esta nueva temporada en Mar del Plata?

-Muy ansioso, estoy en el teatro preparando los últimos detalles y estamos muy, muy conectados. La temporada pasada nos fue muy bien y esperamos que se repita este año.

- ¿Por qué Reperfilado?

- Parte de una frase que dijo el ex ministro de Economía… que no íbamos a pagar la deuda, que íbamos a reperfilarla y nos pareció divertido jugar con eso.

- Tus espectáculos tienen una impronta de humor político….

- Creo que la pregunta es por qué no hacer humor con lo político. Mi espectáculo es un tercio de humor político y después hay música y tocamos otros temas cotidianos.

-Decías que el espectáculo es un tercio de humor político y después tocas temas cotidianos. ¿Hay algun proceso para seleccionar los temas que abordas?

- Parto de lo cotidiano, cosas simples con las que cualquiera se pueda identificar. Noi hay una fórmula mágica.

Las cosas que me causan gracia las transformo en un monólogo, puede ser algo que dijo un político. algo que me contó un amigo, algo que me pasó a mi…

-Los cambios socioculturales hicieron que el “hacer humor” se modifique…

-. El humor tiene que apoyar estas modificaciones, si no quedás desfasado, y eso no te va a servir. El humor en realidad pierde si se queda estancado en el pasado, en un lugar que no suma

-¿Cuando empezaste a hacer el curso de stand up imaginabas este éxito?

- No, tenía una idea pero a pequeña escala, cuando tenía mis shows pero no me imaginaba que hoy iba a estar hablando con ustedes mientras preparo una temporada. Quería hacer algo, como un cable a tierra y me metí en un curso de stand-up. Pero te soy sincero, tomé la decisión de no pensar demasiado, lo vivo y ya está.

.¿Quienes son tus referentes?

-Me gustan muchos monologuistas como Gasalla, Verdaguer, Tato Bores, Olmedo, Capussotto y Woody Allen