Ariel Tarico: "En tiempos de crisis, la risa funciona como un mecanismo de defensa"

0223 habló mano a mano con el reconocido imitador, una de las principales figuras del show "Fátima es mágica".

Su capacidad camaleónica de imitación demuestra que no necesita de mil máscaras para ponerse en la piel y voz de personajes que se confunden en escenarios muy distintos y que pueden ir desde el ámbito de la política hasta la farándula o el deporte.

En "Fátima es Mágica", la obra que comparte junto a Fátima Flórez en esta temporada marplatense en el Teatro Roxy de calle San Luis al 1750, Ariel Tarico vuelve a a mostrar méritos para ser considerado como uno de los mejores imitadores del país y nuevamente hace gala de la versatilidad que lo distingue.

En el espectáculo, el humorista encarna a personajes diversos como Carlos Téves y Luis Ventura pero también representa con irreverencia y acidez a las principales figuras de la política nacional como el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario, Alberto Fernández.

Después de transitar unos primeros días de éxito en escena, Tarico habló con 0223 sobre las sensaciones que tiene para el verano que vive en Mar del Plata y destacó, en una primera instancia, la "fuerte competencia" que hay dentro de la cartelera teatral local para estos meses.

A su vez, el destacado imitador compartió su reflexión sobre la importancia del humor en los tiempos difíciles que transita el país y analiza el nuevo rol que cumplen las redes sociales a la hora de exponerse y difundir su trabajo.

-¿Qué primeras sensaciones tenés en este comienzo de temporada?

-Muy contento porque es un megashow que traemos junto a Fátima, Emanuel, Fernando Sanmartin, y es una obra que ya está probado porque fue un éxito en calle Corrientes así como en el verano pasado en Carlos Paz. Y ahora hay expectativa porque es una temporada fuerte; lo más fuerte vino a Mar del Plata, hay muchas propuestas de humor, y va a estar linda la competencia

-Ya viniste a Mar del Plata con otras obras como 'Tarico on the Rotemberg' con la que repetiste dos giras, ¿Te produce algo distinto este regreso a la ciudad?

-Sí, he venido varias veces a la ciudad pero tengo que reconocer y valorar que este teatro de Lino Patalano es realmente muy lindo y la verdad que cada vez que pisamos el escenario sentimos una emoción muy fuerte con Fátima. Sobre todo porque hay muchas propuestas de humor, como con Gasalla, Moldavsky, así que evidentemente la competencia va a ser fuerte en este verano pero espero que a todos nos vaya muy bien.

-¿Y este protagonismo que tenes en ‘Fátima es Mágica’ representa una posibilidad más de consolidarte como artista?

-En realidad, lo considero más como la posibilidad de seguir aprendiendo. Esa es mi idea. Todas las noches son diferentes para mí y siempre trato de ir sumando cosas nuevas para los personajes. Como laburo mucho con la actualidad, todos los personajes van cambiando la forma de hablar, el discurso, y trato de estar atento a eso. Y obviamente lo disfruto mucho porque es la posibilidad de actuar con una artista como Fátima y de divertir a la gente al mismo tiempo.

-Seguramente nuestra coyuntura te obligó a nutrirte de personajes en el último tiempo ¿Se van a ver todos en este show?

-Hay una gran variedad. Hacemos un momento de actualidad donde desfila Vidal, y el ex presidente y el actual presidente se van a cruzar en el escenario. Hay mucha política y también espectáculo porque también esta Luis Ventura junto a Mariana Nannis o Carlitos Tévez con Susana. Y eso por mencionar algunos: hay un picadito de lo mejor.

-Tu foco es el humor político y por el clima y el contexto que se vive en el país desde hace años, ¿Te preocupa o te molesta que te pueda insultar el 50 por ciento del público?

-No, al contrario, porque a mí me gusta mucho provocar con mis imitaciones y chistes. Y eso se ve en este espectáculo. En Carlos Paz, por ejemplo, nos pasó que mucha gente lo usaba como catarsis al show y cuando aparecía un personaje aprovechaban para hablarle al personaje de verdad y le hacían reclamos y otras cosas. La gente como que se enloquece y vive una especie de trance y eso está bueno.

-Y justamente, hablando de contextos, ¿Qué tan importante es la risa en tiempos de crisis?

-Yo creo que la gente siempre trata de refugiarse en el humor. Me acuerdo que Roberto Fontanarrosa en una decía que el humor es el sabor a frutilla que tiene el jarabe, y lo comparto. No es que con la risa nos olvidamos de los problemas, sino que somos cada vez más consciente de lo que nos pasa y termina funcionando como un mecanismo de defensa.

-El anuncio que hizo un sábado Cristina sobre la candidatura presidencial de Alberto Fernández convulsionó a todas las redacciones, ¿Fue ahí cuándo comenzaste a trabajarlo?¿Cómo lo construiste?

-En realidad ya lo venía haciendo hace rato. Yo empecé haciendo a Aníbal Fernández porque laburaba con Rotemberg en Radio Mitre y a él le tocaba hacer a Alberto. Después, cuando empezó a hablar más y a estar más presente, de a poco le empecé a sacar el tono. Es como que siempre esta cansado: desde antes de asumir, ya estaba cansado. Siempre habla así (risas). Así que se me fue haciendo más fácil hacerlo con el paso del tiempo aunque también es cierto que no es el mismo Alberto el que hablaba en 2014 en contra de Cristina que el que habla ahora. Todo el tiempo mutan los personajes y sobre todo los políticos.

-En líneas generales, ¿Cómo es tu metodología de trabajo para lograr una imitación?

-No tengo un método; es algo que varía. Es de acuerdo a lo que me genera ese personaje. Por ahí se me pega al toque el tono y lo empiezo a practicar y a hacer. Pero después con el correr de los meses lo voy construyendo. En el teatro incluso es más largo porque hay que hacer los gestos, los movimientos del cuerpo, y entonces resulta un proceso que lleva mucho tiempo.

-Y la parte del guión, ¿De qué manera la trabajás?¿Lo hacés sólo o cómo es la colaboración?

-Este año en Todo Noticias y en Infobae, lo laburamos con Gabriel Mesa y con otros colaboradores, y ahora en el teatro nos juntamos con Norberto, tiramos ideas y lo terminamos de redondear con Fátima arriba del escenario. En realidad, se termina de construir el guión con la gente, con el público en vivo.

-Mencionabas tu participación en portales nacionales. Y si nos remontamos a tus inicios, estuviste en la radio, después en la televisión y así seguiste tu curso por el teatro y otros rubros artísticos ¿Hoy la clave del humor también pasa por ahí: por adaptarse a las nuevas plataformas?

-Sí, hay que estar en todos lados y adaptarse. Ahora las redes todo el tiempo te piden estar ahí y alimentado y alimentado y subiendo videos y cosas. Yo trato de estar presente aunque quizás no tengo la misma metodología de muchos instagramers o youtubers porque ya nacieron con eso y yo vengo de medios más tradicionales. Pero trato de adaptarme y compartir todo el material que tengo. Antes, cuando venía gente al teatro y me filmaba, me ponía loco pero después comprendí que eso publicidad, que sirve, que está bueno que se comparta y que no te resta para nada.