Video: Fátima Flórez ya tiene todo listo para su megaestreno en el teatro Roxy

0223 presenció el ensayo que hizo la artista junto a parte de su elenco antes del debut de "Fátima es Mágica" que tendrá lugar este jueves por la noche.

Exigente. Implacable. Vital. Así se mostró Fátima Flórez en las horas previas a lo que será su inminente debut en la temporada marplatense con su megashow "Fátima es Mágica", que se presentará en el Teatro Roxy del centro de arte RadioCity+Roxy+Melany ubicado sobre la calle San Luis 1751.

0223 presenció el ensayo que hizo la artista junto a gran parte de su elenco antes de estrenar la obra este jueves por la noche en el complejo teatral, donde repasó algunos cuadros claves del espectáculo como su imitación, con coreografía incluida, de Jennifer López o su representación de la consagradísima Patricia Sosa.

"Tengo las mejores expectativas. Las horas antes a un estreno siempre son catastróficas porque uno se hace mucho problema para que salgan todo bien y no se escape ningún detalle. Creo que van a disfrutar de un megashow que tiene de todo", garantizó la multifacética actriz, en declaraciones a este medio.

Flórez resaltó que en este show "hay más de 20 personas arriba del escenario". "Con los técnicos y la producción, en total somos 40 familias las que permiten que se vea el resultado final de esta obra. Realmente hay mucho trabajo que está y que quizás no se ve", sostuvo.

En este nuevo show teatral musical la humorista estrenará nuevos personajes, entre ellos grandes protagonistas del nuevo espectáculo como Susana Gimenez, Mirtha Legrand y Moria Casan. Además estarán representadas Cristina Fernandez de Kirchner, Maria Eugenia Vidal y Lillita Carrio.

La actriz tendrá destacados momentos como las cantantes argentinas Valeria Lynch, Soledad Pastorutti, Jimena Baron, Tini Stoessell y otras artistas de talla internacional como Tina Turner, Thalia, Shakira, y Rafaella Carrá.

"Hace ya un tiempo que decidí no usar másscaras salvo con Cristina. En el resto no porque encontré mi lugar en el mundo así. Me gusta jugar mucho con los gestos, con los maquillajes, las pelucas y la actitud; jugar mucho con lo actoral. Son todas imitaciones muy detallistas", recalcó, y prometió: "En el sketch político, estoy segura que la gente va a explotar de la risa".

Con la intención de sorprender con cuadros musicales y coreográficos, Flórez estará acompañada del reconocido humorista e imitador Ariel Tarico, que por su parte interpretará a personajes emblemáticos de la política y la cultura argentina como Alberto Fernández, Mauricio Macri, y Diego Armando Maradona.

Del espectáculo también será parte Fernando Sanmartín, que le rendirá un sentido tributo a Maria Martha Serra Lima, Sandro y Cacho Castaña; mientras que el Mago Emanuel buscará deslumbrar con ilusiones que sorprenderán a grandes y chicos, en un espectáculo para toda la familia.

Florez, artista ganadora durante tres temporadas de los premios Carlos de Oro de Villa Carlos Paz 2016, Estrella de Mar de Oro 2018 y Carlos de Oro de Villa Carlos Paz 2019 como mejor espectáculo de humor y mejor intérprete femenina, vuelve a la ciudad de Mar del Plata para estrenar este nuevo espectáculo teatral creado, escrito y dirigido por el empresario Norberto Marcos.