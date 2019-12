Increíble: el Municipio no tiene intérpretes para comunicarse con personas sordas

Lo denunciaron desde la Asociación de Sordos de Mar del Plata. También reclamaron gestiones de la UNMdP para resolver la problemática.

Ignorados. Así dicen sentirse desde la Asociación de Sordos de Mar del Plata (Asmar) y motivos parecen tener de sobra: los integrantes de la comisión directiva de la entidad todavía aguardan que el Municipio avance con la designación de un cuerpo de intérpretes debidamente capacitados y “certificados" para poder entablar una comunicación que garantice “accesibilidad” a cualquier clase de información oficial.

"Se ve mucha ignorancia y dejadez con respecto a ese tema. Permanentemente hay barreras en la comunicación y en el acceso a la información que nos siguen perjudicando", afirmaron desde la entidad, al insistir en su reclamo por el cumplimiento de la Ley Municipal 20.040 que encomienda al Gobierno el trabajo de un intérprete de Lengua de Señas Argentinas (LSA) para actos públicos o para situaciones de información y comunicación ciudadana.

En una entrevista que le concedió a 0223 a través de un intérprete, el presidente de Asmar, Isidro Berlanga, consideró que se trata de un "servicio indispensable para lograr una comunicación fluida y una mayor participación cívica". "Acá agarran a cualquier voluntario y nunca nos consultan cómo debe ser un intérprete profesional; eligen a cualquier persona que dice saber Lengua de Señas y no sabe o sabe lo básico", apuntó.

Berlanga puso como un ejemplo reciente de la situación de incomodidad que atravesó a la comunidad Sorda en el acto de asunción de Guillermo Montenegro en el Concejo Deliberante: mientras el flamante intendente daba su discurso con los objetivos que tenía para Mar del Plata, la persona que "estaba señando” se encontraba tapada por un zócalo en la televisión.

“La comunidad Sorda nunca se enteró de lo que dijo Montenegro. Y también eso nos hizo preguntarnos: ¿Quién llamó a esa persona para que fuera intérprete? ¿Dónde se hizo la difusión? La verdad que fue una falta de respeto total", sentenció, y recordó que la legislación vigente establece que debe disponerse un 33,33 por ciento del total de la pantalla televisiva para dar espacio a la "interpretación en LSA-español".

Pese a este primer traspié, el referente de Asmar se mostró esperanzado en contar con el apoyo del nuevo jefe comunal para retomar un "diálogo constructivo". "La discapacidad auditiva es invisible y muchos no saben cómo comunicarse con una persona sorda y por eso también vemos dificultades de incorporación de las personas sordas capacitadas al ámbito laboral y social", advirtió.

"Nosotros tenemos representantes sordos que trabajan y se reúnen con el Consejo Municipal de Discapacidad bregando desde hace tiempo por el tema pero sin ningún éxito: ¿Qué pasa que hace años se pide siempre lo mismo y no lo otorgan?", cuestionó el responsable de la institución, quien al mismo tiempo expresó: "No nos sentimos abandonados pero sí ignorados".

Berlanga también advirtió graves irregularidades en el funcionamiento del servicio de emergencias que se creó dentro del Centro de Operaciones y Monitoreo (Com) para atender los reclamos de las personas sordas. "No resulta eficiente mandar mensajes de auxilio porque no contestan. Estamos cansados de luchar solos", enfatizó.

Preocupación por la proliferación de cursos falsos de LSA

En este marco, desde Asmar también reclamaron mayor celeridad en las gestiones a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) para que, de una buena vez, se pueda incorporar a la oferta académica una tecnicatura de interpretación en LSA-español.

"Estamos rodeados de personas de buena voluntad que dicen saber Lengua de Señas pero al momento de pasar la información nos infantilizan. Estamos hartos de que eso siga sucediendo", lamentó el presidente de la entidad.

Berlanga dijo que ya hubo un trabajo en conjunto con las autoridades de la casa de estudios para materializar la iniciativa en pos de encontrar alguna solución a la problemática que se acusa por la presencia de cursos "truchos" de enseñanza de LSA.

"Pedimos que agilicen la apertura de la carrera que ya está ingresada en los "proyectos" de la Facultad de Medicina. Ojalá que se concrete lo antes posible ante la demanda de intérpretes profesionales que hay, no solamente en General Pueyrredon, sino también en zonas aledañas como Miramar, Pinamar, Partido de la Costa, y Tandil", insistió.

El máximo referente de la asociación fue categórico con su mirada y consideró que "prácticamente todas" las capacitaciones que hoy están a disposición de la comunidad marplatense son un "verdadero desastre". Ante ello, Berlanga también sugirió ingresar a la web que tiene la Asociación de Sordos de Mar del Plata en donde pueden leerse recomendaciones al respecto.

"No generan buenos señantes porque son dictados por docentes u otras personas no docentes que, en ambos casos, no tienen un conocimiento profundo de la cultura de las personas sordas o se realizan inclusive junto a personas sordas o hipoacúsicas como para cumplir con dictar con gente de la comunidad, pero que ellos mismos no conocen la LSA ni su análisis lingüístico, morfosintáctico y función comunicativa ya que no se han formado para enseñarla”, explicó.