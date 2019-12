Ginés Gonzalez García y Agustín Rossi fueron confirmados como ministros

El presidente electo Alberto Fernández terminará de revelar su gabinete este viernes, en una conferencia de prensa que brindará por la tarde.

El presidente electo, Alberto Fernández, confirmó que Ginés González García y Agustín Rossi integraran el gabinete nacional en los ministerios de Salud y Defensa, respectivamente.

En el caso de la carte de Salud, que vuelve a ser minsiterio, Fernández confirmó al funcionario en un acto de entrega del reconocimiento Doctor Honoris Causa dela facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a Ginés y dijo: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Gines. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés”.

El aporte de @ginesggarcia a la salud, en especial a la salud pública, lo hacen merecedor del doctorado honoris causa que le entregó hoy la UBA.



Su experiencia, profesionalismo y compromiso me llevaron a convocarlo para estar al frente del Ministerio de Salud en mi gabinete.

Por otra parte, Agustín Rossi confirmó a El Destape que "Alberto confirmó que voy a ser ministro y me dio la bienvenida a su equipo. Estoy muy agradecido por sus palabras".

A su vez, el diputado adelantó que como "desafíos tenemos que reconfirmar la conducción civil de la defensa y recordar que quien decide es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente".

Rossi será reemplazado como jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados por Máximo Kirchner. Fernández participó de una reunión con el futuro presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el resto de los legisladores del futuro oficiailsmo que está a un paso de lograr el quorum propio.

Me reuní con el bloque de diputados nacionales del @FrenteDeTodos, que será presidido por Máximo Kirchner.



No importa de dónde venimos sino cuál es nuestro horizonte: una patria más justa e igualitaria. Para eso nos votaron y ese es nuestro compromiso.

Además de Salud y Defensa, hay algunos cargos que no fueron confirmados por el mandatario electo pero que nadie pone en duda como Santiago Cafiero como Jefe de Gabinete, Cecilia Todesca como vice, Felipe Solá en la Cancillería, Nicolás Trotta en Educación, el massista Mario Meoni en Transporte, Marcela Losardo en Justicia, Sabina Frederic en Seguridad, Matías Lamens en Turismo y Deporte con Inés Arrondo en lo que sería una Secretaría de Deportes, Gabriel Katopodis en Obras Públicas y Matías Kulfas en un mega ministerio que integrará las áreas estratégicas de Producción, Energía y Finanzas con el académico Martín Guzman en esta última y Eduardo "Wado" de Pedro en Interior.

La lista completa y confirmada del Gabinete se conocerá el próximo viernes a las 18 y Alberto Fernández no descartó que "haya sorpresas".