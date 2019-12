Fauna Argentina rechaza las acusaciones de apropiación ilegal del delfín

Desde la entidad se jactaron de acceder a los animales muertos para avanzar en investigaciones científicas. "Se ha conformado una suerte de grupo de poder o club del cautiverio”, sostuvieron.

Luego de la denuncia que presentó la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en contra de Fauna Argentina por la apropiación de un delfín que apareció muerto en playa Cardiel a fines de noviembre pasado, desde la organización no gubernamental rechazaron las acusaciones que realizó el "club del cautiverio".

Según informaron desde Fauna Argentina, en 2010 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Opds), entidad ante la que se denunció la supuesta captura, junto a los oceanarios Mundo Marino y Aquarium, conformó la "Red de Rescate de Fauna Marina", dejando de lado a la ong que hace 39 años colabora en la protección de los mamíferos marinos.

"Se ha conformado una suerte de grupo de poder o “club del cautiverio” donde participan los oceanarios, Museo Scaglia e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde estas instituciones no disimulan la actitud de animosidad y discriminativa hacia nuestra fundación", sostuvieron. En este marco, aseguraron que los directivos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unmdp mantendrían amistad con la familia Méndez, dueña del oceanario de San Clemente del Tuyú.

Asimismo, apuntaron contra los investigadores de la casa de estudios ante la falta de avances en los estudios. "Entendemos que muchos investigadores viven de los delfines muertos que puedan colectar, en todos estos años no vimos todavía que de los datos haya salido investigación aplicada, el caso del delfín franciscana que lleva más de 50 años de estudio en animales muertos que caen en las redes y todavía no vemos ninguna política de conservación de la especie que va camino a la extinción", agregaron.

"Nuestra institución es pionera en la protección de los mamíferos marinos, recuperación y rescate de lobos marinos; desde 1985 en forma sostenida hasta la fecha venimos recuperando unos 50 ejemplares de lobos marinos promedio por año. No entendemos, si no fuera por lo anterior dicho, cómo no hemos sido convocados por el Opds", indicaron.

"Para culminar podemos decir que la Fundación Fauna Argentina siempre se ha manejado dentro de las normas vigentes y rechazamos firmemente la acusación vertida por el Museo y la Universidad de Mar del Plata. Es una aberración pretender que nuestra organización no pueda tener acceso a dichos animales muertos para lograr el objetivo educativo, de divulgación y científico", concluyeron.