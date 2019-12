Mar del Plata le canta a la Navidad con un Festival de Coros

Se realizará el próximo 13 de diciembre en las escalinatas de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia en el marco del cierre de los festejos por el centenario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata cierra los festejos por su centenario en el mes de diciembre invitando a marplatenses y turistas a disfrutar de un Festival de Coros.

La cita se anuncia para el próximo 13 de diciembre a las 20:30 horas en las escalinatas de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia.

La actividad incluye al Grupo Vocal Arsis Nova; el Coro Raíces del Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo, el Coro Polifónico Alas Argentinas de la Fuerza Aérea Argentina, el Coro de Santa Cecilia de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, el Grupo de estilización Mar del Folk y Taller folklórico Tercer Arte.

Un árbol de Navidad será el marco especial del espectáculo, que comenzará a instalarse desde el 8 de diciembre, se inaugurará el día 13 y permanecerá en el lugar hasta el 6 de enero, tal como marca la tradición católica.

El programa musical incluye la participación de más cien artistas entre coreutas, bailarines y sus directores.

La velada se dividirá en dos partes en donde se disfrutarán de villancicos navideños tradicionales, universales y fragmentos de la Misa Criolla, con la idea general y coordinación de Graciela Véspoli y Juan Britos.

Repertorio

Fragmentos de la Misa Criolla y Navidad Nuestra (Ariel Ramírez - Félix Luna)

Kyrie - La anunciación - La peregrinación - El nacimiento - Los pastores - Santo- Cordero de Dios Los Reyes Magos- Gloria