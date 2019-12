Guardavidas analizan nuevas protestas ante la falta de avances en paritarias

Desde la Unión Guardavidas Agremiados mostraron preocupación por la falta de respuestas que acusan del Ejecutivo y la cámara de concesionarios de balnearios.

El correr de los días, el verano que está cada vez más cerca y la falta de avances en la discusión paritaria agudizan la preocupación de los guardavdias, que ya analizan la posibilidad de realizar movilizaciones en el comienzo de diciembre para visibilizar su desigualdad salarial.

"Los guardavidas privados ya estarían percibiendo el sueldo de su primer mes de trabajo sin ningún aumento con respecto al año pasado. Y con relación a la paritaria municipal, ya sabemos que los empleados municipales percibieron un 42 por ciento de incremento y los guardavidas sólo percibieron un 20 por ciento de suba salarial. Y tampoco tuvimos respuesta por esta diferencia", planteó Francisco Bragado, titular de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA).

En declaraciones a 0223 Radio, el dirigente lamentó que "no haya ninguna novedad" en la discusión salarial hasta la fecha y anticipó la realización de asambleas para definir los pasos a seguir en el conflicto por parte de los trabajadores. "Vamos a ver si movilizamos y de dónde vamos a visibilizar nuestra situación", confirmó.

"Todavía no hablamos de paro pero por supuesto que si el problema continua eso va a terminar desencantando por su propio peso. No queremos que eso ocurra y que tanto el Municipio como la cámara de concesionarios se va a sentar a dialogar con nosotros para dar alguna respuesta a nuestros reclamos. Hasta ahora, no tuvimos novedad: ni acercamientos ni ofrecimientos", aseveró.

El referente sindical además dijo que todavía no se mantuvo comunicación alguna con representantes de la nueva administración que comenzará el 10 de diciembre bajo el liderazgo de Guillermo Montenegro. "Entendemos que son muchos los sectores que necesitan ser atendidos y que necesitan ser escuchados pero también entendemos que los guardavidas, en este momento del año, deberían ser una prioridad porque se viene la temporada de verano", sostuvo.

"Si no se nos escucha en estos meses, después es muy difícil que se nos preste atención. No nos creemos que somos los únicos que tenemos que ser escuchados pero sí que nos tienen que dar una respuesta a la brevedad", concluyó el máximo responsable que tiene la Unión de Guardavidas Agremiados.