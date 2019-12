Advierten que ya hay chicos de 12 años que fuman cocaína en Mar del Plata

Lo revelaron desde la ONG Posada del Inti. Exigieron que la ciudad "no siga mirando para un costado" la compleja problemática. "Esto ya no da para más", expresaron.

Desde la Posada del Inti advirtieron que reciben en sus comunidades terapéuticas jóvenes de entre 12 y 13 años atravesados por el consumo de cocaína fumada y pidieron que la comunidad de Mar del Plata y sus autoridades dejen de "mirar para un costado" el avance de la grave problemática de adicciones. "Mar del Plata hace rato dejó de ser la ciudad feliz", afirmaron.

Fabián Messina, el máximo responsable que tiene la ONG, reamrcó que los índices de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) "están estallados por cómo van creciendo" y abogó por un cambio en la Ley de Salud Mental.

"Es alentador que cambie el Gobierno porque va a generar otra mirada en función de estas políticas pero también es verdad que esta ley fue aprobada en 2010 y después se fue reglamentando. Es decir, que la ley actual se identifica con el Gobierno que asume. Pero, para no ser todo negativo, yo creo que esos mismos actores se dieron cuenta de que la ley es muy aprobable desde el escritorio pero inviable en la práctica", sostuvo.

Ante ello, Messina insistió en que debe generarse una "alternativa de discusión" para no hacer planteos "desde la teoría sno viendo qué es lo que está suciendo en términos de lo concreto y lo cotidiano". "Hay que generar políticas públicas de asistencia y provención y promover condiciones para que esto comience a disminuiro de alguna buena vez", instó, en declaraciones a 0223 Radio.

"No hay lugar para más improvisaciones. No podemos seguir en un contexto sin reglas claras; debe haber legislaciones que marquen definiciones para que sigamos dando vuetlas como desde el 2010 y no sepamos qué hacer", dijo, y reveló: "Todos los días recibimos padres con chicos totalmente desbordados. Hay cosas que uno que no puede proyectar ni programar por diferentes cuestiones”.

En este sentido, Messina aseguró que la Posada del Inti recibe en sus comunidades terapeúticas "niños de 12 o 13 años atravesados por el consumo de pipa conocida como la 'famosa cocaína fumada'". "Yo no estigmatizo pero nadie ve los fumaderos que se están generando en obras en construcción o en casas abandonadas con 10 u 8 pibes fumando y que quizás están ahi dos días sin salir a ningún lado", ejemplificó.

El responsable de la organización se mostró "ansioso" de poder reunirse con el intendente electo Guillermo Montenegro y su equipo para consensuar una linea de trabajo para atacar la problemática de adicciones. "No podemos mirar para el costado lo que está pasando en Mar del Plata. Porque muchos pibes, para sostener ese consumo de 2 o 3 mil pesos diarios, necesitan hacer cualquier cosa: desde vender su cuerpo hasta, no sé, vender los inodoros o las rejas de su casa para seguir consumiendo", graficó.

Messina destacó que la Posada del Inti tiene a la fecha 200 usuarios adictos bajo tratamiento y lamentó la falta de ayuda estatal que se repitió a lo largo de los últimos años. "Siempre digo lo mismo: mirá si nos hubisesn dado un poco de ayuda y no sólo a nosotors, sino a todas a las ONGs que trabajan en el tema. Podríamos estar a la altura de la demanda de Mar del Plata, que hace rato dejó de ser la ciudad feliz", aseveró.

"La Subsecretaría de Adicciones de la Provincia ha sido totalmente inoperante tanto en lo estatal como lo privado. Toda la gente tiene la misma senación de que no hubo política sino un simple andar. No se hizo nada: fueron impresentables. Igual, corresponde decir que esto ya venía de la época de Daniel Scioli (NdeR: exgobernador). Y esto muestra que ninguna de las dos últimas gestiones tuvo una mirada amable con esta problemática", concluyó.