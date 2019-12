Arroyo anunció que escribirá un libro sobre su carrera política

Es uno de los ambiciosos proyectos que se planteó el intendente después del 10 de diciembre. También dijo que busca ampliar su partido por el territorio bonaerense.

Perdió su última disputa electoral, perdió la posibilidad de gobernar Mar del Plata por cuatro años más, pero lo que no perdió es la ambición: el 10 de diciembre sólo parece significar para Carlos Arroyo una fecha en la que dejará de estar al frente de numerosas responsabilidades pero para poder comenzar a asumir nuevos desafíos, mayormente ligados a su vida y a sus pergaminos en la política.

¿Qué hará el intendente después de abandonar la Municipalidad? El jefe comunal ya tiene pensada la respuesta desde hace rato: la prioridad será tomarse un "descanso". No resulta una novedad si se tiene en cuenta que, en distintas oportunidades - incluso, a poco de celebrarse los comicios del 27 de octubre -, Arroyo confesó sentir un agotamiento por el intenso devenir de la gestión. "En cuatro años, no me tomé un sólo día de vacaciones", justifica.

Pero será un descanso no tan largo porque el actual intendente dice tener planificados otros proyectos que le demandarán toda su energía. Uno de ellos, según reveló, está vinculado con comenzar a escribir un libro sobre la historia de su carrera política en Mar del Plata. "A eso voy a unir todas las misceláneas de situaciones que viví en distintas épocas, incluyendo a la educación", detalló.

Lo que seguramente no le faltará a Arroyo es material para dar contenido a esa suerte de autobiografía. Gran parte de sus 74 años de vida los dedicó a la política: durante seis años fue concejal, supo estar al frente de las direcciones de Transporte y Tránsito y de Inspección General a principios de los '90, y también en 1979 ocupó un lugar como interventor Asociación de Conductores de Taxis en el marco de la última dictadura cívico-militar. A ello se suman los 26 años como director de la Escuela de Enseñanza Media Nº2, más conocida como "La Piloto".

Después del 10 de diciembre, el fundador de Agrupación Atlántica dijo que también se encargará de brindar distintas conferencias públicas y no puso en duda su continuidad dentro del escenario político, según confirmó ante la consulta que le hizo 0223.

"Voy a seguir haciendo política. No voy a estar yo sino la mayor parte de la gente del partido con la que hablé. Quiero tratar de hacer un partido provincial: es decir, hacer crecer el que ya tenemos ahora. Porque la verdad que no vemos salida que nos guste dentro de las alternativas que hay hoy en día", apuntó.