Arroyo: "Hay una campaña para mostrar que todo lo que hago está mal"

El intendente minimizó la polémica que se generó con PapelNonos y remarcó que el convenio que tenían había vencido el 22 de febrero de 2001. También habló sobre Guillermo Montenegro.

El intendente Carlos Arroyo volvió a rechazar su responsabilidad en una polémica que se generó en los últimos días en torno al inmueble que ocupa actualmente PapelNonos y sostuvo que existe una "campaña orquestada" para mostrar que todo lo que hace "está mal".

Durante una recorrida por las obras del Paseo Dávila, en la que prometió que antes de que termine su gestión se restituirán algunos de los molinos del paseo que fueron retirados en octubre del año pasado por el mal estado que presentaban, Arroyo rechazó la polémica con la ONG.

"Lo que puedo decir es que todo lo que se publicó es todo falso. Nunca quise echar a PapelNonos de ningún lado. Y hay cosas que no se han dicho, por ejemplo que el convenio que tenía PapelNonos fue hecho en febrero de 1999 por dos años. Venció el 22 de febrero del año 2001", arremetió el intendente.

El jefe comunal cuestionó a las autoridades de la fundación y aclaró que su "asistente personal" les había explicado cuál era la propuesta del municipio. "Mi asistente les aclaró que no es que se pensaba ocupar todo el lugar. Era un garage y dos oficinas arriba. El resto quedaba como estaba. No había ningún problema", dijo Arroyo.

Las palabras del jefe comunal, que pensaba otorgarle esos espacios a la Asociación de Veteranos de Malvinas (Avedema) chocan justamente contra los dichos del titular de esa organización quien remarcó que no sabían que PapelNonos funcionaba allí y que de avanzar con la propuesta era imposible que las dos entidades puedan compartir el lugar por cuestiones de espacio.

Arroyo remarcó que en las últimas horas no habló con los representantes de PapelNonos. "No tuve ninguna charla. Ellos no vinieron a hablar conmigo. Salieron a hacer declaraciones sin ningún motivo", dijo.

En ese contexto, el intendente señaló que los motivos por los cuales se armó la polémica tienen que ver con la "política". "Hay una campaña orquestada para mostrar que todo lo que hago está mal o le ven algún problema. Hay necesidad de mostrar que todo lo que puede venir es culpa mía, pero no es así", dijo Arroyo.

En relación a la transición con el intendente electo Guillermo Montenegro, Arroyo confirmó que no volvió a hablar con él, pero aclaró que si Montenegro lo llama no tiene problemas en hablar con él. "Voy a hacer el pase en condiciones normales. Estamos preparando la documentación. Le voy a dar la mano, le voy a desear éxito. Lo mejor que nos puede pasar es que a los marplatenses nos vaya bien", cerró Arroyo.