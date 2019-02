Turquía advierte una guerra civil en Venezuela

Caracas es epicentro de movilizaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro. Foto: The New York Times.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, advirtió a la Unión Europea el riesgo de que la crisis en Venezuela termine desencadenando en una guerra civil luego del reconocimiento del Parlamento Europeo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

El funcionario alertó los riesgos de desconocer a Nicolás Maduro durante una entrevista con la agencia de noticias internacionales Deutsche Welle en la que planteó que "lo hemos dicho desde el principio: una intervención de fuera no es sana, no es correcto, no puede solucionar nada, solo puede ahondar la crisis; podría incluso, dios no lo quiera, arrastrar al país a una guerra civil".

Çavusoglu cuestionó al sistema de integración europeo durante una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE, a la que Turquía ha sido invitada como país candidato a la adhesión.

Cabe destacar que España, Reino Unido, Francia y Alemania le dieron un ultimátum de 8 días al gobierno bolivariano para que convoque a elecciones mientras Federica Mogherini, Jefa de la Diplomacia de la UE, anunció este jueves la creación de un Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos de “90 días” de duración para trabajar hacia una salida a la crisis del país sudamericano a través de elecciones.