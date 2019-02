El "Trébol" Juvenil se va a Mendoza

Este miércoles por la tarde el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata, con un plantel de 30 jugadores, partirá rumbo a Mendoza, en donde entre viernes y domingo jugará el V Encuentro de Selecciones Juveniles M-18 junto a Cuyo, Buenos Aires y Salta.

Será la quinta oportunidad que estas Uniones se encuentren previo a un Campeonato Argentino y después de todas ser locales en una oportunidad, todo volverá a Mendoza como en el 2015.

Después de varias semanas de trabajo, el equipo que entrena Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo y Pedro Larraburu tendrá sus primeros amistosos de cara al debut oficial del 9 de marzo en Salta, para lo que será luego recibir a Rosario el 16 y enfrentar el 31 a Cuyo en el Concentrado de Santa Fe.

Para este Cuadrangular el viernes enfrentarán en el Club Liceo a las 17:20 a URBA y a las 19:20 a Cuyo, en cotejos de juego reducido (dos tiempos de 20’ c/u, con 5’ de entretiempo). El domingo, en Marista, jugarán a las 11 ante Salta (dos tiempos de 30’ c/u con 10’ de entretiempo).

Agustín Area contó que "la pretemporada la estoy llevando muy bien, pensé que me iba a costar integrarme al grupo, pero por suerte me adapté rápido, sabía que era dura según lo que me contaban los chicos que ya la habían hecho, la verdad que cuesta levantarse temprano todos los días pero vale la pena".

El medio scrum de Sporting opinó que "nos llevamos bien entre los que competimos y todos tienen la predisposición y ganas de jugar, va a quedar a gusto de los entrenadores quien sea el titular".

Antes de viajar a Mendoza, el hermano de Pedro, quien juega en el plantel superior del "Albinegro", expresó que "mis expectativas son medirnos contra las mejores Uniones del país y así llegar de la mejor manera para el Argentino y seguir formándonos como gran grupo que somos. Seria una alegría muy grande debutar con la camiseta del Trébol, ya que es lo que estoy buscando desde que me convocaron. Lo más lindo que me pasó es poder estar en este equipo gracias al club y todo lo que me enseñaron estoy acá".

Por su parte Fermin Scaminacci comentó que "tuve la ventaja de conocer ya algunos de los chicos del equipo gracias a que nos enfrentamos bastantes veces en estos años, pero a más de la mitad no los conocía o los ubicaba de nombre. Ya a esta altura de la pretemporada se formó un gran equipo hasta con chicos más chicos que se adaptaron rapidísimo y formamos un muy buen grupo. Estamos todos convencidos que queremos los mismos objetivos y eso lleva a que el equipo esté más motivado y con más ganas de jugar y mostrar nuestro juego. Hablando con amigos que ya participaron de un Campeonato Argentino ya me esperaba un pretemporada muy dura, pero la verdad que es más dura de lo que me imaginaba. Entrenar todos los días a las 8 de la mañana dos horas mezclando entrenamiento de rugby con gimnasio y pasadas corriendo la verdad que tiene un gran desgaste físico y demasiada intensidad, pero es el ritmo que hay que tener para poder jugar el Argentino y enfrentarse a las distintas Uniones que también se entrenan como nosotros, por lo tanto no podemos aflojar ni un segundo".

El hombre de Mar del Plata Club opinó que "en mi puesto como fullback tenemos una gran competencia ya que somos 4 chicos los que podríamos jugar tranquilamente y todos tenemos demasiadas ganas de jugar y mostrarnos lo cual lleva a una muy buena competencia para poder entrar los más minutos a la cancha y dar lo mejor. Mis expectativas con este viaje a Mendoza y los amistosos que vamos a jugar es poder medirnos con las demás Uniones que jugaremos así nos podemos dar cuenta que tan bien o mal estamos con respecto a los demás equipos. Obviamente siempre buscamos ganar pero es muy importante en estos amistosos ver los errores que tenemos para así mejorarlos en lo que nos queda de pretemporada y estar al 100% en la primera fecha contra Salta".

"Ferto" contó que "es muy difícil imaginarme debutar con la camiseta del Trébol, porque puede pasar de todo dentro de la cancha. Siempre pienso en positivo y quiero dar lo mejor en estos partidos para ganarme el puesto y seguir formando parte del Seleccionado. Representar a mi Club es una sensación muy linda que lamentablemente todos no pueden sentir, pero me pone muy contento que me hayan elegido para formar parte del plantel y más contento me pone representar a mi club y llevarlo a todos lados donde juguemos sabiendo que la gente del club está toda muy contenta por mi participación y quieren que de lo mejor por mi y para el nombre del club".