Advierten que el nivel de angustia entre los jubilados "es muy grande" producto de la inflación

La inflación anual del 2018 se acercó al 50% y según el nuevo informe del Indec, en enero de este año alcanzó casi un 3%. Todo aumenta y para los jubilados cada vez es más difícil poder cumplir con sus necesidades básicas.

"El nivel de angustia es muy grande", afirman desde el área de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Cuentan que cada día llegan más abuelos a pedir ayuda porque un servicio o un impuesto "no se puede pagar".

La situación es grave: un jubilado que cobra la mínima, recibe $9300 al mes. "Si tienen que pagar alquiler, eso no les alcanza ni para comer", sostuvo Carina Ponce, responsable del área. Los subsidios por alquiler son de alrededor de $800.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-14-17-44-0-la-inflacion-de-enero-llego-al-2-9

Si se trata de una pareja de jubilados, explican que muchos deciden ir a vivir a un hotel o residencia, donde "quizás con la misma cifra ya tienen incluido los servicios".

Pero además del área habitacional, otro de los problemas que enfrentan los abuelos es la salud. "Llegan a la oficina pidiendo ayuda porque no pueden pagar los medicamentos o

Pami no se los cubre y entonces abandonan el tratamiento, con lo riesgoso que eso sifgnifica", contó Ponce.

"Un jubilado no puede vivir sólo porque no le alcanza, necesita compartir, pero el tema está cuando están solos y no tienen familia", indican y reclaman: "El gobierno no da soluciones y los niveles de depresión son muy altos"

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-2-12-7-0-crece-la-cantidad-de-jubilados-que-se-endeudan-para-pagar-luz-gas-o-tasas-municipales

Explican que la desesperación ha generado entre los adultos mayores "tendencias al suicidio"

