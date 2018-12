Crece la cantidad de jubilados que se endeudan para pagar luz, gas o tasas municipales

Por la quita de subsidios que el Gobierno realizó en los últimos años a los servicios públicos, crece el número de jubilados en Mar del Plata que agobiados por los “tarifazos” en la luz, el gas, las tasas municipales, el alquiler u otros gastos comunes, deben recurrir a solicitar un préstamo, que se convierte en una verdadera cruz: muchos desconocen los costos usurarios y por el alto valor de la cuota mensual, se quedan casi sin ingresos.

“Aumentó la cantidad de jubilados que consultan permanentemente sobre endeudamiento y tienen una desinformación sobre lo que realmente deben. Sobre todo son víctimas de un abuso económico, producto de inferioridad y de desigualdad de negociar al momento de tomar los créditos. En la mayoría de los casos no se entregan los contratos, las liquidaciones de deuda formales, etc. Y lo preocupante es que se detecta que solicitan créditos para cumplir con gastos corrientes como alquiler, luz, gas, medicamentos, alimentos etc. Poco para la adquisición de bienes durables como se hacía anteriormente”, afirmó Carina Ponce, responsable responsable del área de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en diálogo con 0223.

En ese contexto, Ponce resaltó como prioridad la “prevención” ante estos casos porque “a veces cuando llega la consulta a la Defensoría u otros organismos, nos encontramos con casos graves con la totalidad de los haberes retenidos por las entidades financieras que son pagadoras de los beneficios previsionales. Queremos alertar a los jubilados y pensionados, sobre todo a los que tienen los haberes mínimos, que no saquen estos créditos. Muchas de estas entidades no son registradas. Son cuotas altas y no tienen relación con el ingreso de los adultos mayores”, precisó.

Para la representante del área de la tercera edad, “los jubilados tienen que diferenciar adonde tiene el crédito y qué relación tiene esa entidad que pidieron ese dinero con Anses y con el banco pagador de la jubilación o pensión. Anses solo entrega créditos por Argenta pero no es una tasa accesible porque llega al 55% anual así como las demás entidades financieras y de crédito sin tope oficial en tasas, que superan el 60%. Se hace muy difícil mantener esa rueda de vencimiento de cuota”, evaluó.

En ese marco, desde la Defensoría recordaron que en varias ocasiones debieron intervenir para que no se produzca el corte del suministro de agua, del gas o de energía eléctrica.

“Esta rueda es peligrosa porque a menor ingreso, se ven más comprometida la capacidad financiera, la mayoría de ellos jubilados con más del 50% del haber comprometido. Y casos puntuales donde las entidades pagadoras de haberes provisionales les llegar a retener el 100% del ingreso, porque el Banco Central no le pone un tope, cosa que si lo hace con Anses. Hay jubilados que se quedaron sin esos haberes. La postura del defensor Guido Lorenzino es que el Estado, el poder Ejecutivo les generó esta crisis, y por lo tanto debe dar respuesta”, manifestó.

Ante estos reclamos, Ponce señaló que de lunes a viernes de 8 a 14 en la sede local de la Defensoría del Pueblo Bonaerense -25 de Mayo 3022- se puede consultar cualquier duda vinculado a este tipo de reclamo.

“Pedimos que los jubilados y pensionados traigan los recibo de haberes, para verificar si es un crédito que otorga por intermedio de Anses o si son entidades pagadoras de los bancos. En muchos casos estas entidades financieras no entregan contratos, no informan plazos ni las cuotas. La gente llega a la Defensoría muchas veces sin saber cuánto esta debiendo. Cuando detectamos una irregularidad, intermediamos para que se otorgue un plan de pago acorde a sus ingresos”, concluyó Ponce.