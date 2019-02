Tras 100 días de acampe, familiares de tripulantes del Rigel levantaron el acampe

foto

Al cumplirse este lunes 100 días de acampe frente a la catedral, en pleno centro de Mar del Plata, los familiares de los ocho tripulantes del pesquero Rigel que se encuentran desaparecidos desde que el barco naufragara en aguas del sur, levantaron el acampe y anunciaron que continuarán con su reclamo por el rescate de los cuerpos en el Congreso de la Nación.

Durante estos casi cuatro meses lograron reunir 70 mil firmas de ciudadanos que adhieren al pedido. Al mismo tiempo reconocieron que ahora pondrán todas sus esperanzas en un proyecto de ley presentado semanas atrás en el Congreso, aunque saben que tienen por delante un largo camino. “Ahora tenemos que ir a hablar con los distintos bloques para que apoyen nuestro reclamo, va a ser una etapa muy difícil”, afirmaron en diálogo con 0223.

“Nos vamos después de 100 días y sin tener respuestas. Hay muchas otras cosas que hacer en lo legal para que busquen a nuestros hijos”, dijo Guillermina Godoy, mamá de Nahuel, al anunciar que abandonaban el acampe.

Por su parte, Audio de Hugo Amadeo, papá de Jonatan, otro tripulante del Rigel, insistió en que “no hay voluntad del Estado” para recuperar los cuerpos, a pesar de que “sabemos que hay presupuesto”. “Estamos convencido de que se le está poniendo precio a nuestro dolor", sostuvo en diálogo con 0223, y comparó el caso del Rigel con el de Emiliano Sala, el futbolista que murió días atrás luego de que su avión cayera en el Canal de la Mancha y en cuya búsqueda intervino el gobierno nacional. "Me parece muy bien que lo hayan ido a buscar porque yo sé lo que siente el papá de Emiliano -afirmó-, pero el presidente de la Nación llamó al Reino y a Francia para que no abandonen la búsqueda y sin embargo, a nosotros nos dijo que no había presupuesto, que la vida es así. Duele".

En ese sentido, Amadeo enfatizó: “Tenemos derecho a que nos traigan a nuestros hijos, son ocho trabajadores que están desaparecidos” y garantizó que continuarán con la lucha.