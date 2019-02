Alvarado se refuerza en un área importante

Para acercarse a la perfección, hay que ir a buscarla. Para que el margen de error se achique, hay que saber rodearse de los mejores. Por eso, cuando las cosas institucionalmente están acomodadas, el cuerpo técnico viene realizando un gran trabajo y todo el fútbol está en orden de la mano del coordinador Gustavo Gatti, Alvarado dio un paso más y jerarquizó un área muy importante en el fútbol profesional actual: la nutrición. En la Villa Deportiva de la ruta 88, Candelaria Abrines y Constanza Pernice les dieron la primera charla y varios "tips" a los jugadores del plantel profesional y la primera local. En un principio abarcará a ellos y, más adelante, se sumarán las divisiones inferiores y el fútbol femenino.

"Somos dos personas que nos capacitamos mucho y nos apasiona la nutrición deportiva", así se presenta Candelaria, que demuestra ese amor por lo que hace cuando habla, cuando explica, cuando se para frente a los 50 jugadores que componen los dos planteles y no deja detalle librado al azar. Para tener esa "cancha", se necesita experiencia y eso es también lo que viene a aportar, con cuatro años de trabajo con el plantel profesional y las categorías formativas de Aldosivi y muy entusiasmada con esta nueva oportunidad.

"Empecé a trabajar en 2016 a pedido de un cuerpo técnico y me quedé a trabajar en el club, primero con el plantel profesional y después con el resto de las categorías. El año pasado sumé a Connie, que estuvo abocada muhco a las inferiores y la idea fue crear espacios de trabajo en otros clubes. Trabajamos en conjunto con nutricionistas de otros equipos del país, tenemos un grupo de whatsapp, nos reunimos, hacemos capacitaciones, para tener puntos en común,porque el jugador de fútbol es particular, va pasando de club en club y por eso está bueno que el área de nutrición sea común. Ahora en Alvarado vamos a empezar a trabajar, vemos que ya hay un trabajo hecho desde los profes y lo queremos jerarquizar desde nuestra área específica", explicó.

Hace 15 años, cuando un plantel se "reforzaba" con nutricionistas, psicólogos u otros profesionales fuera de lo futbolístico, era un tema que llamaba la atención y, en muchos casos, generaba burlas. "Hoy en el profesionalismo son cuestiones básicas. Nosotros le llamamos entrenamiento invisible, que es la nutrición, la alimentación, el descanso, la parte psicológica, la parte emocional, todo eso hace al jugador y antes no se tenía tanto en cuenta. Hoy todo club que quiere crecer, empieza a incorporar estas áreas", cuenta y "Coni" refuerza asegurando que "es lo que marca una diferencia entre el que lo tiene y el que no lo tiene. Todos entrenan igual, de la misma manera, pero el plus es este, generar en la cabeza y el rendimiento del jugador algo más, por encima de la media".

Al estar en plena competencia, el trabajo es diferente a uno que se puede realizar en pretemporada. "Apuntamos a mantener el rendimiento y potenciarlo, aumentarlo. Evitar el riesgo de las lesiones, las bajas, que para los clubes son temas importantes. No hay posibilidad de error, esto sirve para tener al jugador bien, recuperarlo después de cada partido, cada entrenamiento, hidratarlo, tenerlo bien físicamente para que pueda terminar el torneo de la mejor forma posible. En la pretemporada uno busca intervenir y cambiar cosas en el cuerpo del jugador, optimizar el rendimiento, su composición corporal, instalar hábitos", señala Abrines.

La primera charla fue positiva para todos. Para ellas, porque los jugadores se mostraron muy predispuestos e interesados, y para los futbolistas que aprovecharon a sacarse varias dudas y que la semana que viene se someterán a una serie de mediciones. "Si hay algo por lo que queríamos seguir trabajando en el fútbol era por esto, por lo que es el jugador de fútbol en sí, cada deporte tiene su forma de ser, un perfil. El futbolista es abierto, es receptivo, se interesa, le gusta. Mucho tiene que ver con que son profesionales, entonces saben que es muy importante cuidar su cuerpo, es su herramienta de trabajo. Puntualmente hoy lo que vimos es muy lindo, nos llevamos una muy buena impresión, todos muy atentos, interesados, curiosos, se levantaron a preguntar, sobre todo los que tuvieron experiencias en otros clubes", cerró Cande.

Constanza, además, se desempeña en el Instituto de Investigaciones Clínicas (Colón entre Salta y Jujuy) y junto a Candelaria tienen el "CyC Nutrición Deportiva Integral", con el que "brindamos charlas en diferentes clubes que lo pidan, rugby, hockey, entrenamiento de running, trabajamos mesa de recuperación. Llevamos esto donde nos lo pidan, de manera esporádica, es algo nuevo".