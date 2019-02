MDQ 06 conoce el camino para el Metropolitano B

1° Fecha – 31 de marzo: vs. Campana RC (V)

2° Fecha – 7 de abril: vs. SITAS (V)

3° Fecha – 14 de abril: Libre

4° Fecha – 28 de abril: vs. Ducilo “B” (V)

5° Fecha – 12 de mayo: vs. Racing (L)

6° Fecha – 19 de mayo: vs. Lujan RC (V)

7° Fecha – 26 de mayo: vs. San Fernando “B” (L)

8° Fecha – 2 de junio: vs. EFI Lobos (V)

9° Fecha – 9 de junio: vs. SAG (LZ) (L)

10° Fecha – 16 de junio: vs. BACS (V)

11° Fecha – 23 de junio: vs. Santa Bárbara “B” (L)