Sigue la polémica por la Fiesta de la Cerveza: "Este formato no es beneficioso"

Nuevas voces se suman al debate en torno a la decisión de cambiar la sede de la Fiesta de la Cerveza, de la rotonda del Viejo Contrabandista, punto comercial emblemático en el partido, a un predio privado y alejado de la zona comercial. La determinación, tomada el año pasado, genera molestias en la localidad vecina.

En diálogo con Radio 10 Mar del Plata, Esteban Benítez, presidente de la Cámara de Comercio de Mar Chiquita, alzó la voz contra la resolución del intendente Carlos Ronda de trasladar de lugar el tradicional evento: "Los comerciantes se vieron golpeados por la situación económica. No fue una buena temporada. El poder adquisitivo de la gente está muy golpeado y el comerciante lo esta sintiendo", adelantó.

Benítez se expresó en sintonía con lo manifestado ante 0223 por el empresario Lisandro Parolari, referente de la mítica cerveza artesanal marchiquitense Barba Roja.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-3-20-21-0-fiesta-de-la-cerveza-a-ronda-no-le-interesa-gobernar-para-el-comerciante-de-santa-clara

"Esta decisión termina generando un impacto económico. El año pasado se notó fuertemente que la fiesta no rebalsó de gente. Este formato no es beneficioso. El comerciante espera la temporada para pasarla un poco mejor, no es como antes que trabajabas la temporada y vivías todo el año", recalcó el dirigente a continuación.

El titular de la Cámara de Comercio subrayó que la localidad no está preparada para afrontar semejante evento. "La fiesta ha crecido y se ha generado un movimiento económico bastante grande. Es entendible que la oferta gastronómica de Santa Clara no pueda abastecer la demanda que hay, es lógico que haya un implante de comercios ajenos a la zona comercial, pero el problema es que se genere en un lugar cerrado donde a la gente no se le permita salir del predio, no hay una justa competencia", describió. En esa línea, agregó: "Termina teniendo un formato privado porque el pueblo no esta a la altura de soportar el tamaño de semejante fiesta".

Para finalizar, Benítez señaló la preocupación de los dueños de los locales. "Necesitamos mantener los puestos de trabajo bajo este contexto. Los comerciantes de la zona están evaluando la posibilidad de hacer alguna protesta para visibilizar la situación, esperamos contar con el respaldo de los medios de comunicación y visibilizar la problemática que tienen", concluyó.