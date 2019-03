Las preselecciones concentran con 15 marplatenses

Preselección Argentina Masculina

Agustín Marengo (Mendoza)

Sebastián Marengo (Mendoza)

Sebastián Echeverría (Mendoza)

Ignacio Portabella (Mendoza)

Francisco Galbán (Mar del Plata)

Ignacio Galbán (Mar del Plata)

Joaquín De Giacomi (Mar del Plata)

Bautista Merceré (Mar del Plata)

Bruno Pelizza (Mar del Plata)

Gustavo Rojas (Mar del Plata)

Agustín Rey (Mar del Plata)

Manuel Martín Sirito (Mar del Plata)

Nico Schon (Buenos Aires)

Adriano Mazzaferro (Tierra del Fuego)

Sebastián Bustos (Buenos Aires)

Hernán Insúa (Buenos Aires)

Rodrigo Irisarri (Buenos Aires)

Tomás Cufré (Buenos Aires)

Gonzalo Beltrami (Buenos Aires)

Francisco Jurcisin (Buenos Aires)

Mika Palanga (Mar del Plata)

Nicolás Fantacone (Buenos Aires)

Felipe Cufre (Buenos Aires)

Cristian Guzmán (Mar del Plata)

Owen Haiek (Buenos Aires)

Preselección Argentina Femenina

Evelyn Escudero (Córdoba)

Sofía Conti (Bs As)

Ignacia Reina (Mendoza)

Leana Villagra (Bs As)

Marina Meneses (Mendoza)

Abril Bendinelli (Bs As)

Macarena Aragones (Rosario)

Giuliana Castagnaro (Mar del Plata)

Lucila Soto (Tierra del Fuego)

Casiana Saini (Bs As)

Estefanía Materazzi (Mar del Plata)

Pamela Berenz (Mar del Plata)

Fatima Arano (Mar del Plata)

Florencia Studer (Córdoba)

Florencia Del Ciancio (Neuquén)

Ornella Caruso (Bs As)

Sofía Batisti (Bs As)

Analía Jensen (Mar del Plata)

Soledad Acosta Venzini (Rosario)

Victoria Ruiz Harispe (Bs As)

Leila Aguirre (Bs As)

Sasha Gallardo (Bs As)

Participarán invitadas de la concentración enmarcadas en el proyecto junior 2021 Sol Figueroa, Mia Luteral y Camila Figueroa