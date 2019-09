El Roller Hockey busca su campeón anual

Con la presencia de Náutico y MDQ comenzará a disputarse en San Isidro la segunda y última fecha de la Liga Nacional Elite de Roller Hockey.

Este viernes comenzará a disputarse en el Club 7 de San Isidro la segunda fecha de la Liga Nacional Elite de Roller Hockey donde participan los dos clubes de Mar del Plata: Náutico y MDQ.

Ambos viajaron con la intención en primer término de finalizar la fase regular, algo que sucederá el viernes con la última fecha y de acuerdo a los resultados obtenidos allí tanto en damas como en caballeros, jugarán el desenlace del certamen entre sábado y domingo.

El primer gran objetivo pasará por clasificarse a los cuartos de final que es el primer paso que darán en la llave eliminatoria y donde tienen focalizados todos los esfuerzos. Recién por la tarde será el turno de abrir el campeonato con una intensa agenda que se extenderá hasta la noche.

El cuerpo técnico nacional también aprovechará este certamen para sacar conclusiones entre los mejores jugadores del país que estarán presentes porque se viene un Torneo Panamericano por delante para la Selección Argentina sabiendo que será el regreso a la competencia luego de un parate.

Club 7 de San Isidro – Segunda Fecha de la Liga Nacional Elite

Viernes 20 de septiembre

17 hs. Roadtrip vs. Náutico (MDP) (Femenino)

18 hs. CAT vs. MDQ (MDP) (Masculino)

19 hs. Panteras vs. MDQ (MDP) (Femenino)

20 hs. Liha Toro vs. Tango (Masculino)

21 hs. UNCuyo vs. Córdoba (Femenino)

22hs. Náutico (MDQ) vs. UNCuyo (Masculino)