La Liga Nacional se juega en Chapadmalal

Viernes 24 de mayo

18hs. Tango vs. Náutico (Masculino)

19hs. Náutico vs. Córdoba Agec (Femenino)

20hs. UNCuyo vs. MDQ (Masculino)

21hs. Panteras vs. Roadtrip (Femenino)

22hs. CAT vs. Liha Toros (Masculino)

Sábado 25 de mayo

9hs. Roadtrip vs. UNCuyo (Femenino)

10hs. CAT vs. UNCuyo (Masculino)

11hs. MDQ vs. Córdoba Agec (Femenino)

12hs. MDQ vs. Tango (Masculino)

13hs. Panteras vs. Náutico (Femenino)

14hs. Liha Toros vs. Náutico (Masculino)

15hs. Skill Challenger

16hs. Roadtrip vs. MDQ (Femenino)

17hs. UNCuyo vs. Tango (Masculino)

18hs. UNCuyo vs. Náutico (Femenino)

19hs. CAT vs. Náutico (Masculino)

20hs. Panteras vs. Córdoba Agec (Femenino)

Domingo 26 de mayo

8hs. UNCuyo vs. MDQ (Femenino)

9hs. UNCuyo vs. Liha Toros (Masculino)

10hs. Roadtrip vs. Córdoba Agec (Femenino)

11hs. CAT vs. Tango (Masculino)

12hs. UNCuyo vs. Panteras (Femenino)

14hs. MDQ vs. Náutico (Masculino)

15hs. MDQ vs. Náutico (Femenino)

16hs. Cierre del Torneo