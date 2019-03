Montenegro rechazó el aumento del boleto y pidió defender al trabajador marplatense

El diputado nacional del PRO, Guillermo Montenegro, visitó los estudios de 0223 Radio para conversar sobre diferentes temas de actualidad. En ese marco, se metió de lleno en el debate sobre el aumento de boleto de colectivos que comenzó a discutirse en el Concejo Deliberante.

De esta manera, el dirigente de Cambiemos dijo que "el aumento no me parece justo" y pidió que "los empresarios abran los números para corroborar si ese dinero iría al sueldo de los trabajadores y al mejoramiento del servicio del transporte".

A su vez, Montenegro sostuvo que "debe ser el Concejo Deliberante el que trate el tema" y cuestionó que "haya muchos haciendo lobby por las empresas en lugar de defender los intereses de los marplatenses". "Yo defiendo a las empresas que generan trabajo, no a las generan costos. Hay que cuidar al marplatense que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar". fustigó.

Por otro lado, el ex funcionario porteño manifestó que "en el Consejo Nacional del Pro realizamos el mea culpa sobre lo que no pudimos hacer pero también nos enfocamos en todo lo que hicimos" y destacó las obras en Mar del Plata como el Emhsa, el aeropuerto, Arroyo del Barco y el gasoducto del sur. "Nos angustiamos cuando vemos lo que falta pero sabemos que el cambio no llega de un día para el otro", agregó.

En otro orden de cosas, Montenegro criticó al gobierno municipal por no haber resuelto el conflicto con los municipales antes del comienzo de la temporada y declaró que la comuna "se dejó estar, lo que nos paso en el verano no fue bueno, nos hizo mal a todos porque si ves que hay problemas ene lugar donde querés veranear te vas a otro lado". Asimismo, remarcó que "la provincia tuvo que resolver el conflicto con los guardavidas cuando debería haberlo hecho el municipio".

Por último, el legislador se refirió al año electoral y señaló que "la gente decidirá cuales son las mejores opciones". "No me focalicé en el año electoral, estoy más preocupado por el hacer y conseguir lo que le falta a Mar del Plata", aseveró. En el mismo sentido, el diputado nacional aseguró que "hay que tener la humildad para empujar, hablar de candidatura ahora es una falta de respeto a la gente".