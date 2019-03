Sporting y Mar del Plata siguen en lo más alto

Santiago Rodríguez fue una de las figuras en el triunfo de Mar del Plata Club, convirtió un try y fue efectivo con el pie. (Foto: Prensa URMDP)

De visitantes, pero sin dejar dudas, Sporting y Mar del Plata Club consiguieron sendos triunfos frente a Argentino de Bahía Blanca y Los Cardos de Tandil, respectivamente, para consolidarse en lo más alto de la tabla del Regional Pampeano A. Cerca, expectante, se acomodó Sportiva BB que se impuso a domicilio de Universitario.

En el Paraje Los Laureles, Los Cardos recibió a Mar del Plata Club con el objetivo de mejorar lo hecho frente a Sporting en la Fecha 1, pero el visitante sacó a relucir lo mejor de su repertorio con una buena actuación que culminó con una victoria por 32 a 13 para los de Santa Celina. En el visitante se anotaron con tries Guido Zingale, por partida doble, Tao Romero y Santiago Rodríguez, que también convirtió dos penales y cuatro conversiones.

Sporting se trajo un gran triunfo en su visita a Argentino de Bahía Blanca. Fue un 31 a 13 configurado por los tries de Federico Spinelli, Joaquín Pérez Maraviglia, Iván Nemer, Juan Di Pace y un Try Penal, además de una conversión de Gastón García Argubay y Juan Di Pace. Por el lado del local, Guido Marconi marcó un try y Juan Cantarelli dos penales y una conversión.

Otro visitante que se volvió con puntos de su visita a Tandil fue Comercial, que venció 24 a 6 a Uncas. Los puntos del “Celeste” fueron obra de los tries de Ignacio Carea, Héctor Sandullo y Felipe Robles, todos convertidos por Martín Robles que también hizo un penal. Mientras que en el equipo local, Tomás Álvarez convirtió 2 penales.

Sportiva llegó al Barrio Libertad para seguir por la senda del triunfo y lo consiguió. En un partido de trámite cambiante, las “Palomas” fueron más que Universitario y lo vencieron por 27 a 20. Para los bahienses los tries fueron de Felipe Arza, Ignacio Payero, en dos oportunidades, y un Try penal más un penal y una conversión de Fermín Santos. Por el lado del “Búho”, Ernesto Rocha convirtió un try e Ignacio Osorno 5 penales.

Por su parte, Biguá y San Ignacio jugarán su cotejo de esta segunda fecha el día domingo a las 15:30 en Valle Hermoso, para dar por finalizada la segunda jornada del Regional Pampeano Clasificatorio.