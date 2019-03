Se suicidó Osvaldo Raffo, el perito que avaló la teoría del asesinato de Nisman

Los agentes de la policía de San Martín encontraron muerto al perito Osvaldo Raffo en su casa de la localidad bonaerense. Raffo fue encontrado con un balazo en la cabeza y las autoridades sospechan que se mató con un revolver.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo del médico forense fue descubierto esta mañana en la bañera de su vivienda por la señora que lo asistía. El hombre de 87 años dejó una nota firmada diciendo que no soportaba más los dolores.

Uno de sus últimos trabajos fue ser el perito de parte que había redactado el informe avalando la teoría que indicaba que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado. Raffo, que vivía solo, dejó una carta en la cocina en la que asegura que no soportaba más los dolores. El arma utilizada para quitarse la vida fue un revolver.

La carta estaba dirigida a Silvia Jakibiec y sostuvo que. “No soporto más los dolores que me aquejan. No se culpe a nadie de mi muerte, Dios me perdone”, escribió Raffo