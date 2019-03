Nuevo Amanecer: “Si no se prorroga la expropiación sería el fin de la cooperativa”

Pasan los años y las dificultades para la cooperativa Nuevo Amanecer no terminan. Pese a tener una gran producción que ha ido incluso en alza, contar con un amplio apoyo de la comunidad de Mar del Plata y lograr captar, día a día, a buena parte del mercado lácteo local y regional, los trabajadores de la empresa recuperada sufren por el porvenir del emprendimiento.

En diálogo con 0223 Radio, el presidente de la cooperativa, Fabio Pandiani, recalcó que lo que suceda de acá a octubre, mes en el que vence la Ley de Expropiación, será clave para decenas de familias. “El viernes viajamos a La Plata para entregar unos papales y los días 22 y 28 deberemos presentarnos en Tandil, donde hay intenciones de aprobar una ordenanza similar a la emitida en General Pueyrredon. Mientras tanto, recibimos un papel del síndico a cargo de la quiebra, en donde se intima a la cooperativa a pagar un canon locatario de 300 mil pesos por las dos plantas”, describió el dirigente.

Consultado por la notificación del síndico, Pandiani explicó que no hay plazos y que será el juez, luego de ser informado, el que tome alguna medida al respecto. Pero todos los análisis apuntan a la próxima primavera como límite. “Hasta octubre tenemos esa ley de expropiación que nos cubre. Por eso la urgencia de que se active la partida presupuestaria de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Economía, o bien que nos homologuen cuatro años más la ley de expropiación. Eso es lo que estamos necesitando” sentenció.

A la cooperativa le llama la atención también que El Amanecer tenga un montón de propiedades más, “que nunca fueron atacadas”, según define Pandiani. “Solamente atacan a los predios que explota la cooperativa para generar sus puestos de trabajo, eso es lo que uno apela. No estamos en contra de la justicia, pero vemos que hay ciertos factores que el síndico no se anima a atacar o no se anima a presentar”, deslizó el presidente de la entidad.

“Creemos que el juez tendrá la cordura de acompañarnos, como la ha tenido siempre. Ellos nos han pedido papeles y nosotros hemos entregado todo, los informes sociales y contables, se hizo la tasación de los bienes en 2017 a través de la Fiscalía de Estado. Ahora creemos que es una decisión política de muy arriba para poner la partida presupuestaria. Ahí ya la cooperativa estaría tranquila respecto a desde donde producir” explicó el referente de Nuevo Amanecer.

“No se nos cruza en la cabeza hacer una movilización o realizar una protesta. Están las cartas echadas y la responsabilidad ahora la tienen los funcionarios. Al margen de que en el pasado nos dieron todo el aval, lo que hicimos fue un trabajo en donde quedó demostrado que pudimos dar respuesta. Tendríamos que conseguir la prórroga o sería el fin de la cooperativa”, sentenció Pandiani.