Con punto bonus, Sporting lidera en soledad el Regional Pampeano "A"

Este sábado se disputó la tercera fecha del Torneo Regional Pampeano A Clasificatorio, y el gran beneficiado fue Sporting, que abrazó la punta en soledad. Por su parte, Mar del Plata Club, San Ignacio y Los Cardos también ganaron, mientras que sólo se disputó un partido del Regional Pampeano B y fue triunfo de Los 50 de Tandil.

Gran triunfo obtuvo Sporting frente a Biguá en la Villa Marista. Fue por 46 a 13, y con el punto bonus alcanzó la cima de las posiciones. Lucas Gasparri, Juan Di Pace, Iván Nemer, Rodrigo Collins, Joaquín García Argibay e Ignacio Castañón, por dos, fueron los autores de los tries del “Marista”. Lisandro Rodríguez aportó un try, un penal y una conversión a la causa de Biguá.

Mar del Plata Club es el principal perseguidor de Sporting, y para ello tuvo que trabajar para vencer a Comercial por 24 a 18 en Sierra de los Padres. El conjunto de Rafael Urrutia configuró su victoria gracias a los tries de su capitán Gudio Zingale, en dos oportunidades, un try penal más un penal y dos conversiones de Santiago Rodríguez. Para los locales, aportaron sus tries Héctor Sandullo, Marco Gasparri sumado a dos penales y una conversión de Martín Robles.

San Ignacio recibió en Valle Hermoso a Argentino de Bahía Blanca y lo venció sin atenuantes por 52 a 20. Francisco Paklayan, Mariano Puglia (2), Rafael Riego, que además sumó 4 conversiones y 4 penales, Lautaro García, y el capitán Ezequiel Martinez Peralta fueron los autores de los puntos del “Verde”.

Los Cardos consiguió su primera victoria en el Regional Pampeano de forma agónica, al ganarle por la mínima diferencia a Sportiva en La Carrindanga. Un try de Ignacio Díaz, más dos de Federico Bidal y 2 conversiones y un penal de Marcos Guazelli sellaron el 22 a 21 final. Para Sportiva, Manuel Santos convirtió 3 penales y una conversión, mientras que Matias Imbelloni y Matías Stalldecker sumaron un try cada uno.

Universitario es otro de los conjuntos que cortó la racha de derrotas y triunfó frente a Uncas por 37 a 12. En el conjunto del Barrio Libertad hubo dos tries de Francisco Carricart, uno de Tomás Freiz, uno de Mauro De Angeli y el restante de Ignacio Osorno, que también sumó tres conversiones y dos penales. Por el lado de los de Tandil, los tries fueron de Mateo Beneitez y Agustín Forconi, más una conversión de Tomás Álvarez.

Resultados 23-3

Clasificatorio Regional Pampeano A - 3° fecha

Sporting 46-13 Biguá

Sporting 57-6 Biguá (Intermedia)

Comercial 18-24 Mar del Plata Club

Comercial 0-32 Mar del Plata Club (Intermedia)

San Ignacio 52-20 Argentino de Bahía Blanca

San Ignacio 60-15 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Sportiva de Bahía Blanca 21-22 Los Cardos

Sportiva de Bahía Blanca 36-29 Los Cardos (Intermedia)

Universitario 37-12 Uncas

Universitario 41-23 Uncas (Intermedia)

Posiciones

Sporting 15 puntos, Mar del Plata Club 13, San Ignacio 13, Comercial 10, Sportiva BB 11, Universitario 6, Los Cardos 4, Biguá 1, Argentino BB 0, Uncas 0.

Regional Pampeano B

Racing de Chivilcoy 18 vs 42 Los 50

Racing de Chivilcoy 28 vs 21 Los 50 (Intermedia)

Torneo Preintermedia Local

Sporting 60 vs 0 Biguá

Comercial 0 vs 74 Mar del Plata Club

Clasificatorio Regional C

Campo de Pato 69 vs 5 Villa Gesell

Campo de Pato 38 vs 5 Villa Gesell (Intermedia)

Torneo Preparación Desarrollo

Gnomos 19 vs 5 Pampas