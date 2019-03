"Los gobiernos pasan, las abuelas quedan"

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y organismos de Derechos Humanos se movilizarán esta tarde en el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico militar perpetrado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976.

43 años después y bajo el lema "Un mundo sin excluidos", Madres, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y nietos recuperados protagonizarán una nueva marcha que confían en que será masiva y en la que destacaron la amplia participación de espacios políticos y sociales que decidieron formar parte del documento que se leerá

En ese marco, 0223 conversó con Leda Barreiro, titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata quien contó su expectativa sobre la masividad de la movilización y aportó su reflexión sobre el estado actual de cosas.

-¿Cómo se preparan para esta nueva marcha?

-Tenemos el convencimiento de que será la marcha mas grande desde que empezamos a movilizar. Al principio éramos pocas, solo las victimas y después se fueron sumando. El año pasado y el anterior fue muy masiva y ahora creemos que vendrá más gente. Esto es así porque al fin el pueblo se ha dado cuenta lo que significa el 24 de marzo que significa que las abuelas estemos buscando a los nietos. No es pasado, para mi es un eterno presente porque todavía no lo encontré. Es importante destacar que el robo de bebes por razones políticas no prescribe mientras viva el nieto, es un delito de lesa humanidad, y el pueblo debe tomar conciencia que el delito se sigue cometiendo.

-El documento habla de “Un mundo sin excluidos” como el que soñaron los 30.000. ¿Cuánto de análisis de la actualidad se tomó en cuenta para redactarlo?

-Se ha tardado bastante en hacer el documento porque todas las agrupaciones y partidos fueron a las reuniones y agregaron aportes, esto no antes no pasaba. Este 24 será distinto.

-¿Por qué?

-Porque nuestros hijos desaparecieron por luchar por los cuatro derechos básicos de las personas… y les costó la vida. Ahora con un gobierno democráticamente electo estamos viviendo circunstancias parecidas. Se violan derechos básicos como comida, salud, techo y trabajo. Vemos cómo se vulneran esos derechos con miles de trabajadores en la calle, hay gente que no puede comer, los viejos no tenemos asistencia, es casi imposible pagar medicamentos, parece que la apuesta es matarnos. El proyecto era desbastar al país y lo están llevando al pie de la letra.

Los gobiernos pasan y abuelas sigue. Nuestro proyecto es político pero no partidario, las abuelas no discutimos ni de política ni de religión porque nuestro objetivo es recuperar a los nietos. Quedamos pocas abuelas, los espacios que quedan los están ocupando los nietos recuperados, no hay palabras para explicar lo que sentimos por eso.

-¿Tienen expectativas en el año electoral?

-Este gobierno nos hizo mucho daño. Los videos de 18 segundos nos permitían contactarnos con mucha gente y eso se prohibió y nos afecto mucho. Siempre fue difícil, porque buscamos una aguja en un pajar pero ahora es más difícil todo. En cuanto a la expectativa política, es muy pobre. Yo creo que estos representantes de corporaciones que integran el gobierno deben pensar no aprendemos más, estamos divididos y dispersos como si se pateara un hormiguero.

-Estas pidiendo unidad...

-Es tan simple, juntémonos todos en nombre de la vida porque se trata de eso, de la vida de las personas. Olvidémonos de las diferencias, eso es muy grave, están en la pequeña cosa, no se ven figuras aglutinantes y no hay tiempo.

De todas formas confío en que a partir del 24 vamos a poder lograr la unidad, lo vi en la participación del documento, gente que no participaba, participó. Todo se logra con lucha, ganar la calle y luchar por nuestros derechos, los poderosos no te regalan derechos y creo que la situación es preocupante, se ha convertido en un régimen.