Argentina, sin Messi, cierra su gira ante Marruecos

La Selección argentina, envuelta en otra crisis de identidad futbolística tras caer ante Venezuela por 3-1 y sin el capitán Lionel Messi, descartado por dolencias musculares, enfrentará este martes en partido amistoso a la experimentada Marruecos, como visitante en Tánger. El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) en el estadio Ibn Battouta, para 45.000 espectadores, y con la expectativa de ser el último antes de la Copa América.

Frente a Venezuela en Madrid, los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron una derrota casi humillante, menos por el resultado que por el hecho de no dar pie con bola. A Messi se le vio de nuevo solitario en un equipo que muchas veces en el último tiempo parece una simple acumulación de jugadores que suelen ser eficaces en sus clubes.

El último partido que había jugado Messi con la selección fue en el Mundial de Rusia-2018, en la derrota 4-3 ante Francia por los octavos de final. Era otra decepción en su carrera con los colores argentinos y eligió alejarse.

Diego Maradona, histórica leyenda y emblema de la albiceleste, disparó después sin piedad del revés del viernes ante Venezuela: "No miro películas de terror. Los ineptos que siguen gobernando la selección mienten a la gente, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo que está formado. Así, no va a ganar un partido, lo lamento".

"Soy el máximo responsable del partido ante Venezuela, pero estoy seguro de que en el futuro va a dar frutos y con eso nos quedamos", declaró en la conferencia previa Scaloni. Y agregó: "Creo que los más importante es encontrar que los jugadores aporten cada uno lo que tenga, después el sistema puede ser importante e ir variando. Intentamos que los jugadores no estén incómodos en la cancha"



La era Scaloni llevaba una cosecha no tan mala: cuatro victorias ante rivales débiles, un empate con Colombia 0-0 y una derrota con Brasil 1-0. Tiene contrato hasta la Copa América Brasil-2019, pero ahora se abrió una fisura. No parece tener todo el respaldo del director de selecciones nacionales, el DT campeón mundial en Argentina-1978 César Luis Menotti.

Respecto al equipo, debutará el arquero Esteban Andrada en lugar de Franco Armani, Germán Pezzella ingresará en defensa al igual que Walter Kannemann y en ataque estará Paulo Dybala en lugar de Messi.

Posibles formaciones:

Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Marouan da Costa, Medhi Benatia, Zouhair Feddal - Sofiane Boufal, Younes Belhanda, Anuar Tuhami, Faycal Fajr, Nordim Amrabat, Youssef En-Nesyiri. DT Hervé Renard.

Argentina: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul; Paulo Dybala y Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.

Hora: 16.

TV: Tyc Sports.

Estadio: "Ibn Battouta" (Tánger, Marruecos).