River se quedó con el Regional C en Junín

El representativo femenino de hockey sobre césped de River de Mar del Plata, se consagró campeón del Torneo Regional C, que se disputó en Junín, la ciudad más importante del noroeste bonaerense. En la final, el "tripero" superó a Atlético Chascomús por penales australianos (3-2), tras igualar sin tantos en el tiempo reglamentario. Agustina Gambarte fue elegida "mejor jugadora" del certamen.

Luego de ascender en la temporada anterior a la "Línea A" de la competencia doméstica, el elenco dirigido por Mario Fernández tuvo un desempeño de alto vuelo que culminó con su coronación y la conquista de una plaza -para la asociación local- en el Regional B de 2020.

En la etapa clasificatoria, River fue el único equipo de Mar del Plata que logró el pasaporte a la instancia decisiva, ya que los otros participantes, Once Unidos y Biguá, quedaron en el camino.

Para capitalizar el primer objetivo, las chicas superaron en el debut, por 4 a 0, a Estudiantes de Olavarría, con goles de Yanina García (2), Mariela Levatti y Agustina Gambarte; y, al día siguiente, derrotaron por la mínima diferencia al conjunto de Parque Luro, gracias a la conquista tempranera de Lucía López (fue a los dos minutos de juego).

Con el pase asegurado a la siguiente ronda, la "banda" cayó por 2 a 1 frente a Social Junín, equipo que terminó como único líder de la Zona A y, por ende, lo relegó a la segunda ubicación. En ese compromiso, el único gol fue convertido por Cinthia Ramirez.

Como escolta de su grupo, River debió afrontar las semifinales ante Los Cardos de Tandil, el puntero de la Zona B. La victoria por 2 a 0, gracias a las anotaciones de Agustina Gambarte y Yanina García, no sólo lo depositó en la final sino que además garantizó un ascenso para la asociación marplatense (el ordenamiento en el Torneo Oficial determinará los nombres de los representantes de la ciudad en los Regionales del próximo año).

Por último, en el encuentro que puso en juego el título, las riverplatenses se midieron con sus pares de Atlético Chascomús. Durante el tiempo regular no se sacaron diferencias, por lo que hubo shoot out para desequilibrar el duelo. En el "uno vs. uno", Lucía López, Daiana Salazar y Sofia Campomori fueron efectivas en las ejecuciones. Así, sentenciaron el 3-2 definitivo y junto a sus compañeras pudieron trepar a lo más alto del podio.