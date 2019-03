Ramos Padilla declaró en rebeldía a Stornelli

El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró en rebeldía al Fiscal Carlos Stornelli luego de no presentarse a declarar por cuarta vez consecutiva. Según lo publicado por Infobae, implica dos caminos paralelos: en los términos institucionales, pedirle el jury ante el Procurador General de la Nación y en los términos prácticos, impedirle a la defensa el acceso a la causa en la que está imputado y en la que fue llamado a indagatoria.

En ese marco, el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, dijo que "vamos a apelar la decisión. Esto implica no poder acceder a la causa. Esa es la consecuencia que trae, pero Stornelli tomó la decisión de no participar en el proceso. Yo no puedo intervenir ni presentar escritos".

En su resolución, Ramos Padilla le pide al Procurador General de la Nación Eduardo Casal que "adopte las medidas necesarias para garantizar la comparecencia del fiscal federal Carlos Stornelli en este proceso judicial".

El juez de Dolores detalló las imputaciones contra Stornelli: "El haber formado parte de una organización ilícita dedicada a la realización distintas actividades y operaciones de investigación criminal, inteligencia y espionaje ilegales. En el marco de dicha asociación, el imputado Stornelli reclamó y aceptó que miembros de la misma realizaran tareas de espionaje ilegal, las que canalizaba en particular a través de Marcelo Sebastián D´Alessio, a quien identificaba como un posible agente de inteligencia de la Drug Enforcement Administration (DEA) y/o de alguna otra agencia".

Stornelli faltó por cuarta vez a la indagatoria en la causa por la que ya está detenido y procesado el extorsionador Marcelo D'Alessio, con quien el fiscal cruzaba mensajes en los cuales le pedía cámaras ocultas y arreglaba entrevistas que salían, entre otros medios, con el periodista de Clarín Daniel Santoro.