Stornelli volvió a ausentarse y podría ser declarado en rebeldía

El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó ante el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco de la investigación que lo involucra con una red ilegal de espionaje. En ese marco, el fiscal adelantó por escrito que no iba a ausentarse y sostuvo que "entendemos que esa audiencia no debe llevarse a cabo hasta tanto estén resueltas nuestras peticiones que están largamente esperando en el tiempo su resolución"

Por otra parte, la defensa de Stornelli volvió a recusar a Ramos Padilla y pidió el apartamiento del magistrado de la causa por realizar un "espectáculo mediático" cuando se presentó la semana pasada en el Congreso de la Nación. "Usted ha perdido la ecuanimidad, ha perdido la imparcialidad", señaló.

Según Infobae, el pedido de apartamiento es por la exposición de la semana pasada de Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, a la que fue invitado para hablar de la causa penal. "Innecesariamente ha ventilado prácticamente el total del proceso, violando las disposiciones contenidas en el Código Procesal. No solo suministró nombres y apellidos sino detalles de todo tipo, incluso se atreve a poner frente a su micrófono aparatos reproductores de diálogos o conversaciones entre supuestos imputados", explicó la defensa y agregó que "ha errado o confundido su función de Juez".

En la presentación, la defensa de Stornelli aludió a "una nota fotográfica en la que se lo ve saliendo codo a codo de la reunión en la comisión de libertad de expresión con un querellante". La referencia sería al abogado de un ex funcionario que habría sido víctima del espionaje ilegal que investiga Ramos Padilla.

La defensa del fiscal recordó que pidió la incompetencia de la causa para que pase a los tribunales de Comodoro Py. Esta es la segunda recusación que Stornelli le hace a Ramos Padilla. La primera fue rechazada y está a estudio en la Cámara Federal de Mar del Plata.

Esta es la segunda vez que Stornelli no se presenta a indagatoria. La primera fue el 7 de marzo y no concurrió por los mismos argumentos que ahora de que estaban pendientes de resolución planteos que hizo.