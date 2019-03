Sindicatos, legisladores e intendentes peronistas unifican su agenda regional

Bajo la consigna “Gobernar es generar trabajo” se realizó este miércoles en la ciudad de Dolores el segundo encuentro sindical de la quinta sección electoral, que contó con la participación de numerosas asociaciones gremiales, además de legisladores provinciales, intendentes y concejales reunidos para compartir lineamientos y una agenda común de trabajo de cara a la contienda electoral de este 2019.

Algunos de los temas abordados durante la reunión fueron la unificación de una agenda para una reunión con el ministro de Trabajo de la Provincia; la posición de las organizaciones sindicales regionales de cara a una movilización prevista para el mes de abril; el análisis de la situación política en el armado electoral a nivel nacional de cada localidad de la quinta sección; la búsqueda de la unidad sindical en cada localidad del distrito; y la búsqueda a su vez de la unidad con todos los sectores políticos de la nación apoyados en el peronismo.

Impulsado por el movimiento obrero organizado junto a la Secretaría Gremial del PJ, el encuentro convocó al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a más de 60 organizaciones de la Confederación General del Trabajador de la República Argentina (CGT) y a la multisectorial F21, entre otros gremios numerosos como el de Camioneros. Acompañaron desde el legislativo provincial el diputado Rodolfo “Manino” Iriart y desde los gobiernos comunales el intendente Juan Pablo de Jesús (La Costa) y Francisco Echarren (Castelli).

“La ciudadanía nos está pidiendo a nosotros que vayamos todos unidos. Para eso es necesario que todos los compañeros también miren como adversario a Macri y no a sus propios compañeros”, comentó Iriart sobre uno de los ejes planteados en el encuentro que se desarrolló en la sede dolorense de Smata.

En esta línea, el legislador por la quinta sección electoral, quien a su vez es consejero provincial del PJ, aseveró: “La gente quiere que le ganemos a Macri, pero para ganarle hay que saber para qué le queremos ganar y también que nos demos el espacio de reflexión para que no tengamos inconvenientes de ponerle la traba a otros compañeros. La unidad por la unidad no, no solamente hay que hablarla, sino que hay que practicarla”.

De acuerdo a lo informado, el próximo encuentro sindical estaría programado para llevarse adelante en el mes de abril en la ciudad de Balcarce. Se trata de una iniciativa que recorrerá de manera progresiva los diversos distritos de la región para aunar criterios y fuerzas con vistas a las elecciones presidenciales.