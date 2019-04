Mar del Plata cayó ante Cuyo y jugará con Tucumán

Mar del Plata (14): Tomás Constantino, Luca Amalfitani, Máximo Martínez; Segundo Flamini, Pedro Rodríguez; Francisco Cosentino, Joaquín Feroce, Mauro González; Tomás Álvarez, Segundo Azcue; Julián Soberon, Martiniano Alfano (C), Agustín Zelezen, Bautista Calvo; Fermin Scaminaci.

Ingresaron: Tomás Herrador, Franco Bello Barrientos, Felipe Suárez, Lautaro Hauscarriaga, Genaro Rios, Santiago Charles y Renato Abad.

Cuyo (24): Diego De Huin, Manuel Arroyo, Gabriel Ponce; Joaquín Buttini, Francisco Pannocchia; Tomás Montilla, Tomás Bekerman, Francisco Fillizzola; Juan Manuel Pérez Caram, Gonzalo Intzes; Agustín Travaglini, Francisco Martos, Agustín Correa, Máximo Steindl; Federico Miranda.

Puntos: PT 7´ Try de Manuel Arroyo convertido por Gonzalo Intzes (C); 14´ Try de Tomás Montilla convertido por Gonzalo Intzes (C); 27´ Try de Máximo Steindl convertido por Gonzalo Intzes (C); ST 1´ Penal de Gonzalo Intzes (C); 3´ Try de Bautista Calvo convertido por Agustín Zelezen (MdP); 32´ ST Try de Genaro Rios convertido por Renato Abad (MdP).

Tarjeta Amarilla: 34´ ST Tomás Herrador (MdP).

Referee: Agustín Monje.

Cancha: Universitario de Santa Fe