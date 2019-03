La corte dejó firme la prisión preventiva para Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de queja presentados por la ex presidente Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, en la causa por el Memorándum con Irán. De esta manera quedó firme la prisión preventiva dictada para ambos y se despejó el camino para que avance el juicio oral.

De acuerdo a lo que publica el sitio Infobae, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal había confirmado los procesamientos de Kirchner y Parrilli, encuadrando el hecho en las figuras de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.

En la misma resolución, el tribunal confirmó la prisión preventiva impuesta a la ex mandataria, cuya ejecución efectiva se supeditó al resultado del proceso de desafuero requerido por el juez de instrucción. Contra esa decisión, las defensas presentaron recursos de apelación, que fueron declarados inadmisibles por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por considerar que no se dirigieron contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Sólo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 7, 2019

Así, el máximo tribunal, de manera unánime, con con la firma de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, desestimó las quejas por considerar que no se dirigen contra una sentencia definitiva.

En tanto, el Tribunal Oral Federal número 8 se encuentra en preparativos del juicio oral. En la causa fueron procesados la ex presidenta, Parrili, el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zanini, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D'Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado.

Tanto el juez Claudio Bonadio como la Cámara Federal entendieron que la firma del memorándum con Irán fue un plan criminal del gobierno de Cristina Kirchner para beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA que tenían pedido de captura internacional. Puntualmente, se buscaba que Interpol diera de baja las detenciones.

Ya van 15 indagatorias. 12 pedidas por Bonadío y 10 por Stornelli. Y algo inédito en la historia judicial argentina: la última vez, el día del cumpleaños de Néstor, me citaron a 8 indagatorias en un día. Un verdadero dúo dinámico... pero no son ni Batman ni Robin. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 7, 2019

Las defensas sostienen que no hubo ningún plan criminal y que el memorándum fue una decisión política que no se puede judicializar y que fue refrendada por el Congreso Nacional. El objetivo era destrabar la causa judicial del atentado a la AMIA que estaba frenada hacía años porque Irán no detenía y extraditaba a los acusados.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, criticó la decisión de los magistrados y dijo que "sólo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática".

"Sí, el fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsapeado con D’Alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias, no se presentó a prestar declaración indagatoria en la que se investigan dichas maniobras de extorsión. Tampoco entregó su teléfono", fustigó.