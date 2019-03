Comienza el Torneo Regional Pampeano "A"

Los clubes de la Unión de Rugby de Mar del Plata comenzarán este sábado su participación en el Clasificatorio del Regional Pampeano "A", certamen que clasificará a la fase Campeonato y posteriormente entregará cuatro cupos para los certamenes nacionales organizados por la UAR.

A partir de las 15.30 de este sábado, y con un juego más el domingo -el campeón Mar del Plata Club ante Biguá-, se disputará esta primera fecha.

El Torneo Regional Pampeano A se jugará con modificaciones en su formato respecto a 2019. En el actual Clasificatorio, participan 10 clubes:los 6 que lo disputaron el pasado año (Mar del Plata Club, Sporting, Comercial, Sportiva, San Ignacio y Universitario), sumado a los cuatro primeros del TRP B, como lo fueron Uncas, Argentino, Los Cardos y Biguá.

Estos 10 equipos jugarán un certamen a una sola rueda todos contra todos, a 9 fechas, que finalizará el 11 de mayo.

Los 5 mejores en tabla disputarán un certamen Campeonato a dos ruedas todos contra todos, del 18 de mayo al 27 de julio, en donde los cuatro primeros clasificarán a los certámenes Nacionales que organizará la UAR.

Los 5 restantes disputarán un torneo similar en las mismas fechas y con el mismo formato, llamado Reclasificatorio. Además se jugará una Final pactada para el sábado 20 de julio.



Torneo Regional Pampeano "A" - Clasificatorio

1ª fecha

Todos los partidos a las 15.30

Comercial vs. Argentino de Bahía Blanca

San Ignacio vs. Universitario

Sporting vs. Los Cardos

Soc. Sportiva (BB) vs. UNCAS

Domingo

15.30 Mar del Plata vs. Biguá