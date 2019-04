Crisis en el CPA: “Que el trabajador tenga que sostenerlo con recursos propios cuando no llega a fin de mes, es perverso"

En medio de la delicada situación que atraviesa la seccional local del Centro Provincial de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires (CPA) ante la falta de financiamiento de los talleres de rehabilitación, de personal e insumos, entre otras cosas, los trabajadores del lugar decidieron ponerse al hombro el mantenimiento del espacio que todo no derive en el cierre, tal como sucedió en otros puntos de la provincia.

Gabriel Zibecchi, delegado de ATE en el CPA, aseguró que “hace rato” el panorama es crítico y que “nunca hubo una decisión política de solucionarlo”. “Siempre hemos tenido que estar ocupándonos más de lo que falta y de hacer que el Estado provincial cumpla en hacerse cargo en garantizar a los pacientes el derecho del acceso a la salud, que de lo que tenemos que hacer, que es trabajar en nuestras tareas cotidianas, que a lo que vamos”, definió el trabajador en declaraciones a 0223 Radio.

En esa línea, aseguró: “Hace años queremos saber de qué manera el Estado provincial garantiza el acceso a la salud de los pacientes, que no está disociado de los derechos de los trabajadores”. Y remarcó: “Si no tenemos herramientas para trabajar, no podemos garantizar el derecho de los pacientes y bajo esa sentencia, actuamos”.

A su vez, Zibecchi dijo que también tienen a cargo el sostenimiento de la comunidad terapéutica, “en donde también venimos con medidas de fuerza desde el año pasado”. Y contó cuál fue la insólita respuesta que recibieron de parte del subsecretario de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones, Hernán Forli, cuando fueron a plantearle que necesitaban elementos tan básicos como el papel higiénico. “Él nos decía, casi sin ponerse colorado, que el papel higiénico lo lleva él a su oficina”, aseguró.

“Si hay una decisión de combatir el flagelo de la droga, como manifiestan, esto es parte de esta definición política”, definió más adelante.

Por último, Zibecchi lamentó que, en medio de este panorama complejo, se les hace difícil brindarle un abordaje integral al paciente que arriba al lugar en busca de ayuda. “Que el trabajador tenga que sostener con recursos propios cuando no llega a fin de mes, es perverso”, enfatizó.