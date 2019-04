El resumen del Regional Pampeano del fin de semana

Se disputó la fecha 4 del Torneo Regional Pampeano A Reclasificatorio, Mar del Plata Club sigue dominando la clasificación luego de ganarle a Sportiva de Bahía Blanca por 51 a 8. Sus principales perseguidores son Sporting, que le ganó 28 a 21 a Comercial, y San Ignacio derrotó a Los Cardos por 25 a 13.

Gran resultado consiguió Mar del Plata Club en Santa Celina ya que recibió a un, a priori, siempre complicado Sportiva de Bahía Blanca, que poco pudo hacer ante el poderío del local que lo venció por 51 a 8. Juan Ignacio Montone, Pedro Hernández (3), Esteban Meyer y Guido Zingale (2) más un penal y dos conversiones de Leo Sestelo y tres conversiones y un penal de Santiago Rodríguez configuraron el score final para el de verde y marrón. Para las “Palomas”, Mikel Irastorza (try) e Ignacio Ficcadenti (penal) dejaron su huella en el marcador.

Sporting logró hacerse fuerte de local en un partido muy parejo frente a Comercial. Para el segundo de la clasificación, se anotaron en el marcador Pedro Area, Juan Ignacio Cecive y Joaquín García Argibay, más dos conversiones y tres penales de Juan Noceti. Para Comercial, dos penales y una conversión de Bautista Farisé más dos tries de Marco Gasparri configuraron el 28 a 21 final.

San Ignacio visitó Tandil y se llevó un importante triunfo de Los Cardos. Fue por 25 a 13 y Lautaro García (try), Rafael Riego (1 try, dos conversiones y dos penales) y Juan Di Stefano (try) fueron los encargados de sumar para darle la victoria al “Verde”. Para el local, sumaron un try Quiroga más un penal y una conversión de Michelini.

Biguá fue el otro ganador de la Fecha, consiguiendo su primera victoria en el Regional Pampeano A en lo que va del año. Fue 24 a 19 frente a Uncas con los tries de Felipe Poli y Raúl Brischetto más cuatro penales y una conversión de Lisandro Rodríguez que fueron más que un los dos tries marcados por Cristian Garegnani y Tomás Álvarez, que también sumó tres penales.

Argentino recibió en Bahía Blanca a Universitario y lo venció 28 a 22. Juan Cantarelli, Tomás Moro y Agustín Marra llegaron al try en el local, mientras que en el “Búho”, Ernesto Rocha, Tomás Freiz y Bruno de Angeli hicieron lo propio para decretar el score final.