Denuncian a Ronda por la quema de bidones con agrotóxicos en Vivoratá

Una grave denuncia contra la municipalidad de Mar Chiquita comandada por el intendente Ronda tuvo lugar en los últimos días en la localidad de Vivoratá, donde vecinos y concejales detectaron la incineración de diversos recipientes de productos químicos.

En contacto con 0223, la edil Andrea Lezcano contó que a inicios del mes de abril, los residentes de Vivoratá visualizaron un humo proveniente del basural y, al acercarse al lugar, comprobaron que provenía de la quema de ramas y basura. El hallazgo preocupó a todos luego de que además fueran encontrados bidones de productos agrotóxicos.

"El municipio se tiene que hacer cargo de esta grave problemática, se trata de la salud y el medio ambiente de la gente. Esto es una grave acción" expresó Lezcano.

En esa línea, la concejal recordó que "en la sesión ordinaria nº 941 del Concejo Deliberante se presentó un pedido de resolución que fue aprobado por unanimidad, sobre el tema de los basurales en el partido de Mar Chiquita, en donde se habló del hallazgo de recipientes de agrotoxicos y se hizo hincapié sobre la falta de control sobre los depósitos y el manejo de los mismos".

Meses atrás, en noviembre último, Lezcano recordó que en otra sesión ordinaria "se presentó por parte de la oposición un proyecto de ordenanza sobre ese control y manejo de agrotoxicos, la cual fue pasada a comisión por el bloque de Cambiemos".

"El último miércoles nos encontramos con que el municipio evidentemente solo quiere tapar el problema quemando los bidones. Total, lo que no se vio no existió" ironizó Lezcano. "Le pedimos al intendente que respete la preocupación de la totalidad de los concejales y rápidamente ejecute las soluciones antes de tener consecuencias no deseadas", concluyó la edil opositora.