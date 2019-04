“Stand up X la Identidad” el miércoles en la sala Melany

FIORELLA AITA es actriz y comediante, desde el 2006 participa en obras de teatro, cine y tv. Comenzó a hacer stand up en el año 2013 y con su humor lgbt realizó shows en Argentina, Chile, Uruguay y Perú.

Ha grabado para Comedy Central Stand Up en 2017/18 y actualmente está por estrenar su unipersonal, Que viene después?!

RICARDO BISIGNANO es comediante, actor, músico ambulante (Trabajó durante 10 años tocando la guitarra en los colectivos), dibujante y guionista. Participó de Ciudad Emergente en 3 oportunidades, Festival Nuestro, Comedy Central Latinoamérica, Bendita TV, Animales Sueltos, Hora de Reír, Informadísimos, Best Stand Up, Distintos Stand Up, F3, Clap! entre otros.

PABLO VASCO es, sin duda, el comediante marplatense con mayor proyección de los últimos años y el cómico que actúa con más regularidad en el circuito local, con más de 400 presentaciones desde su debut en 2013.

En 2017 viajó a Estados Unidos donde cursó un seminario de stand up en Hollywood. Como cierre de ese viaje, el 14 de mayo actuó en el míticoLaugh Factory de Long Beach, el club de comedia más grande de Estados Unidos. También como parte del premio obtenido- cursó un seminario de perfeccionamiento en Hollywood, brindado por el comediante norteamericano Cisco.

En 2019 resultó ganador, con “Tranquilos: no pasa nada”, del Premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo de Stand Up, flamante terna de esos históricos reconocimientos marplatenses al arte y la cultura de temporada.

Además de comediante, Vasco es periodista y hombre de radio.

EMANUEL RODRIGUEZ es periodista y comediante (valga la redundancia). Es autor de la revista de humor La Piedra en el Zapato, y fue director de las revistas La Intemperie Córdoba Política Cultura y Diccionario Revista de Letras. Trabajó 10 años como cronista volante en la sección cultural del diario La Voz del Interior y fue parte del programa Qué Pretende Usted de Mí, de Radio Universidad en los SRT de la UNC, con la conducción de Max Delupi, que salía en dúplex con AM 530 Radio Madre en Buenos Aires.

Es autor del libro de relatos “Cuentos Viejos”, editado por La Guepe Cartonniere.

Integró el De Parado Stand Up Club desde su fundación hasta fines de 2012. Coordinó el ciclo Bella Vista Stand Up Club enCocina de Culturas en 2012 y 2013, y desde 2014 lleva adelante su espectáculo unipersonal de stand up, primero con “ThePeronist Stand Up ForThePeronist People” y ahora con “Peroncho”. Tiene una fijación ligeramente enfermiza con “todo lo que es peronismo”.