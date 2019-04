Mar del Plata: ¿una ciudad acondicionada para los adultos mayores?

Se estima que en el partido de General Pueyrredon actualmente residen 88.173 adultos mayores, lo que representa el 14,3% de los 614.500 habitantes que arrojó el último censo de 2010. Aunque está claro, esos números van en aumento. A raíz de esta cifras, ¿Mar del Plata es una ciudad acondicionada para las personas de la tercera edad?

En diálogo con 0223, Juan Ignacio Elizaga, kinesiólogo especializado en rehabilitación neurológica, aseguró que en Mar del Plata "hay muchas barreras arquitectónicas" que provocan una gran cantidad de accidentes entre los adultos mayores. "Son desgracias que se pueden prevenir: se ahorrarían gastos en salud, muchos no estarían internados", precisó.

En este sentido, el especialista indicó que en la zona céntrica de la ciudad "se respeta bastante". Pero las veredas rotas, cordones de calles de gran tamaño, la accesibilidad al transporte público representan los principales obstáculos que se incrementan en los barrios más alejados. "Estas situaciones dificultan el libre transitar de un adulto mayor y aumentan sus riesgos de caídas". "Hay que evaluar los tiempos de los semáforos y el estado de las veredas", destacó.

Según un estudio realizado en febrero de 2018 por la Universidad Fasta que indaga sobre las percepciones que los adultos mayores tienen sobre la ciudad, 6 de cada 10 ancianos no realizan actividades recreativas: entre los principales argumentos, el 28% acusa los costos y la imposibilidad de abonarlos. El 19% no lo hace por impedimentos físicos y mientras que el 11% no tiene cómo ir o les queda lejos de sus hogares.

En numerosas ocasiones, según distinguió Elizaga, "muchos adultos se caen una vez y por miedo a que se repita empiezan a quedarse quietos". Ante estos casos, hay que incentivar a los adultos mayores a "no parar de moverse, generar vínculos sociales y no encerrarse". Por ello, es necesario debatir y reflexionar sobre cómo ocuparse de esta problemática en Mar del Plata para elaborar una transformación positiva.