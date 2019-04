Círculo pisó fuerte en la ida

No perder era el gran objetivo y ganar era saber que se daba un paso gigantezco. Porque Cïrculo Deportivo es muy fuerte como local y sabía que en caso de traerse un resultado positivo del partido de ida en San Clemente del Tuyú, iba a tener una parte importante de la clasificación a la fiinal de la Región Pampeana Sur en el bolsillo. Y lo cumplió con creces, porque le ganó 1 a 0 a El Porvenir con un gol de Diego Hidalgo y sacó una ventaja pensando en la vuelta del próximo domingo en el "Guillermo Trama".

El 7 a 0 que se dio la última vez que jugaron en Otamendi no decía nada, estaba claro que fue un partido atípico y que nada de eso iba a pasar. Mucho menos en una serie definitiva como esta semifinal. Entonces, el desarrollo fue más bien parejo, sin demasiadas situaciones de gol y con los dos buscando pero sin descuidarse en el fondo. Por eso, las situaciones no abundaron. Casi sorprende Círculo en una pelota parada que ejecutó Ogas y Astiz, de mediavuelta, reventó el travesaño, pero también lo tuvo dos veces el local y en ambas apareció en su máximo esplendor el capitán Sergio Del Curto.

El complemento siguió por con la misma tónica y los cambios podían empezar a cambiar la ecuación. El "papero" tenía en el banco un ficha fuerte como Enzo Vértiz, que llegó con una molestia y por eso no fue de la partida, pero para el tramo final fue importante e hizo valer su velocidad contra defensores ya cansados. Además, para que el desgaste no sea tan grande no ingresó como mediocampista, sino que lo hizo por Ogas como segunda punta y desbordando en los metros finales. Sin embargo, la jugada clave llegó por el otro lado, con Ramiro Rodríguez que dibujó una gran maniobra individual, llegó al fondo y sacó el centro para la aparición goleadora de Diego Hidalgo que sorprendió a todos en el área y sentenció el 1 a 0 a 10' del final.

Así quedó el vestuario visitante del 15 de Diciembre de El Porvenir. Gracias a los utileros y ayudantes que nos hacen quedar bien en todas las ciudades adonde juega el Papero.#EstoEsCírculo 👏🏼❤️💚 pic.twitter.com/K9Y6weqvwY — Círculo Deportivo (@clubCirculo) April 21, 2019

Además del triunfo, Círculo dio el ejemplo

El cierre fue aguantar como se pudo, Matteo reforzó el fondo con Fourcade y El Porvenir intentó desesperadamente llegar al empate. Un remate en el travesaño paralizó el corazón de los otamendinos que, rápidamente, se convirtió en desahogo con el pitazo final y la confirmación de un resultado que cayó redondo, que cumplió el objetivo y que le da una ventaja muy importante (pero no decisiva) de cara a la revancha en el "Guillermo Trama".

Los once de "Piki" Matteo fueron: Sergio Del Curto; Silvio Vedda, Nahuel Roselli, Joaquín Solaberrieta y Matías Leguizamón; Bruno Vedda, Diego Hidalgo, Martín Prado y Ramiro Rodríguez; Emanuel Ogas y Enzo Astiz. Luego ingresaron Enzo Vértiz, Leo Alvarado y Esteban Fourcade.

En la otra semifinal de la Región Pampeana Sur, Ferro de Las Flores y Ferro de Olavarría igualaon 0 a 0 y definirán el próximo fin de semana en el "Domingo Colasurdo" de la ciudad del cemento.